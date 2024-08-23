Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Украину

Владимир Зеленский и Нарендра Моди
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Для встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Главные тезисы

  • Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину является первым в истории и свидетельствует о важности отношений между двумя странами.
  • Индия выступает за содействие переговорам между Украиной и Россией для решения конфликта и развития дружеских отношений.
  • В рамках визита обсуждаются возможности совместного производства газовых турбин для военных кораблей и другие формы сотрудничества в оборонной отрасли.
  • Индия занимает нейтральную позицию в конфликте между Украиной и Россией, призывая к соблюдению международного права и мирному разрешению конфликта.
  • Переговоры Моди с Зеленским направлены на углубление индийско-украинских отношений, включая сферы сельского хозяйства, обороны и производство газовых турбин.

О чем Моде будет говорить с Зеленским в рамках визита в Украину

Это первый в истории двусторонних отношений между Украиной и Индией визит премьер-министра этой страны.

Прибытие Моде также совпадает с Днем государственного флага Украины в канун Дня независимости.

В частности, до приезда в Украину премьер-министр Индии посетил Польшу.

В Украине Моде пробудет всего несколько часов с учетом ситуации безопасности.

По информации СМИ, по результатам визита не планируется важных заявлений, однако, вероятно, будут подписаны некоторые соглашения, среди прочего, в сферах сельского хозяйства и обороны.

В настоящее время Индия является крупнейшим в мире импортером оборудования и систем вооружения, и Моде стремится изменить ситуацию за счет стимулирования местных оборонных производителей.

Премьер-министр Индии также согласился содействовать обмену сообщениями между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Моде накануне прибытия в Киев выступил с заявлением о необходимости переговоров между Украиной и РФ по поводу завершения развязанной Кремлем преступной войны.

Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами продолжающегося в Украине мирного разрешения конфликта. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе, - отметил премьер-министр Индии.

СМИ сообщают, что Зеленский и Моди будут говорить о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Кроме этого, украинская государственная компания "Заря" - "Машпроект" ведет переговоры с частными индийскими компаниями по совместному производству газовых турбин для военных кораблей.

Два государства также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.

Что известно о позиции Индии в отношении войны России против Украины

Индия занимает позицию между Украиной и Россией, поскольку продолжает оставаться крупнейшим покупателем российской нефти.

Индия также не поддержала в ООН осуждение российского полномасштабного вторжения.

Индийские власти активно призывают к соблюдению норм международного права и разрешению преступной войны России против Украины путем переговоров.

8 июля 2024 года индийский премьер посетил резиденцию Путина в Ново-Огарево и назвал диктатора "другом". Встреча политиков произошла в тот же день, когда россияне атаковали Киев и ударили по детской больнице "Охматдет".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Индии Моде внезапно отказался от ежегодной встречи с Путиным
Премьер Индии Моде внезапно отказался от ежегодной встречи с Путиным
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский в преддверии Саммита мира встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Что обсуждали — видео
Зеленский и Моди
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Индии Моди прибудет в Украину — какова цель визита
Премьер Индии Моди прибудет в Украину — какова цель визита

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?