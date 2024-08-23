Для встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

О чем Моде будет говорить с Зеленским в рамках визита в Украину

Это первый в истории двусторонних отношений между Украиной и Индией визит премьер-министра этой страны.

Прибытие Моде также совпадает с Днем государственного флага Украины в канун Дня независимости.

В частности, до приезда в Украину премьер-министр Индии посетил Польшу.

В Украине Моде пробудет всего несколько часов с учетом ситуации безопасности.

#BREAKING: Prime Minister @narendramodi reaches Ukraine’s Capital City of Kyiv on board the train Rail Force One. Indian diaspora welcomes PM Modi at Hotel Hyatt. Indian PM Narendra Modi becomes the first ever Indian PM to visit Ukraine. pic.twitter.com/85BmdWTBzj — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 23, 2024

По информации СМИ, по результатам визита не планируется важных заявлений, однако, вероятно, будут подписаны некоторые соглашения, среди прочего, в сферах сельского хозяйства и обороны.

В настоящее время Индия является крупнейшим в мире импортером оборудования и систем вооружения, и Моде стремится изменить ситуацию за счет стимулирования местных оборонных производителей.

Премьер-министр Индии также согласился содействовать обмену сообщениями между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Моде накануне прибытия в Киев выступил с заявлением о необходимости переговоров между Украиной и РФ по поводу завершения развязанной Кремлем преступной войны.

Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами продолжающегося в Украине мирного разрешения конфликта. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе, - отметил премьер-министр Индии. Поделиться

СМИ сообщают, что Зеленский и Моди будут говорить о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Кроме этого, украинская государственная компания "Заря" - "Машпроект" ведет переговоры с частными индийскими компаниями по совместному производству газовых турбин для военных кораблей.

Два государства также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.

Что известно о позиции Индии в отношении войны России против Украины

Индия занимает позицию между Украиной и Россией, поскольку продолжает оставаться крупнейшим покупателем российской нефти.

Индия также не поддержала в ООН осуждение российского полномасштабного вторжения.

Индийские власти активно призывают к соблюдению норм международного права и разрешению преступной войны России против Украины путем переговоров.