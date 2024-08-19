Премьер Индии Моди прибудет в Украину — какова цель визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину Это будет его первая поездка в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Что известно о визите премьер-министра Индии Нарендра Моди

Как сообщили в МИД Индии, детали поездки будут опубликованы позже.

Однако известно, что эта поездка будет для Моди первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го и через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

С начала войны в Украине индийское правительство избегает прямого осуждения российского вторжения, призывая стороны к диалогу по разрешению конфликта.

В то же время, Индия сохраняет тесные связи с Россией со времен холодной войны, когда Москва стала ключевым поставщиком оружия для Нью-Дели.

Визит Моде в Путин

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Одной из главных тем дискуссии стал механизм стремительных денежных переводов меж странами.

Как сообщает NDTV, во время встречи Путин согласился освободить всех служивших в российской армии индийцев и помочь им вернуться на родину. Этот вопрос Моди затронул на частном ужине с Путиным 8 июля.

По меньшей мере, двое индийцев погибли в боях на стороне РФ против Украины, а многие из них заявляли, что были вовлечены в конфликт обманом.

Во время визита Моди призвал Путина прекратить войну в Украине по дипломатическому пути. Однако президент Украины Зеленский выразил разочарование из-за объятий Моди и Путина после российского удара по Украине 8 июля.

Это большое разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с кровавым преступником, — написал Зеленский в соцсети Х. Поделиться

После этого МИД Индии вызвал украинского посла для обсуждения заявления Зеленского.