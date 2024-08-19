Премьер Индии Моди прибудет в Украину — какова цель визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину Это будет его первая поездка в ходе полномасштабного вторжения РФ.
Главные тезисы
- Посещение премьера Индии Нарендры Моди Украины происходит после начала полномасштабного российского вторжения.
- Подробности и цели визита Моди будут опубликованы позднее, но уже известно, что премьер призвал Путина к прекращению войны по дипломатическому пути.
- Президент Украины Зеленский выразил разочарование из-за объятий Моди и Путина после российского удара по Украине.
Что известно о визите премьер-министра Индии Нарендра Моди
Как сообщили в МИД Индии, детали поездки будут опубликованы позже.
Однако известно, что эта поездка будет для Моди первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го и через месяц после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
С начала войны в Украине индийское правительство избегает прямого осуждения российского вторжения, призывая стороны к диалогу по разрешению конфликта.
В то же время, Индия сохраняет тесные связи с Россией со времен холодной войны, когда Москва стала ключевым поставщиком оружия для Нью-Дели.
Визит Моде в Путин
8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Одной из главных тем дискуссии стал механизм стремительных денежных переводов меж странами.
Как сообщает NDTV, во время встречи Путин согласился освободить всех служивших в российской армии индийцев и помочь им вернуться на родину. Этот вопрос Моди затронул на частном ужине с Путиным 8 июля.
По меньшей мере, двое индийцев погибли в боях на стороне РФ против Украины, а многие из них заявляли, что были вовлечены в конфликт обманом.
Во время визита Моди призвал Путина прекратить войну в Украине по дипломатическому пути. Однако президент Украины Зеленский выразил разочарование из-за объятий Моди и Путина после российского удара по Украине 8 июля.
После этого МИД Индии вызвал украинского посла для обсуждения заявления Зеленского.
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