Премʼєр Індії Моді прибуде до України — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Премʼєр Індії Моді прибуде до України — яка мета візиту

Премʼєр Індії Моді прибуде до України — яка мета візиту
Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Це буде його перша поїздка під час повномасштабного вторгнення РФ.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Індії вперше відвідає Україну після російського вторгнення.
  • Індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення в Україну.
  • Зустріч прем'єра Моді з Путіним у Москві викликала реакцію президента України Зеленського.
  • Україна висловила розчарування через обійми Моді та Путіна після російського удару по країні.

Що відомо про візит прем'єра-міністра Індії Нарендра Моді 

Як повідомили в МЗС Індії, деталі поїздки будуть опубліковані пізніше.

Однак відомо, що ця поїздка буде для Моді першою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 20223-го та через місяць після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.

Від початку війни в Україні індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення, закликаючи сторони до діалогу для вирішення конфлікту.

Водночас Індія зберігає тісні зв'язки з Росією з часів холодної війни, коли Москва стала ключовим постачальником зброї для Нью-Делі.

Візит Моді до Путіна

8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив офіційний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Однією з основних тем обговорення став механізм швидких грошових переказів між країнами.

Як повідомляє NDTV, під час зустрічі Путін погодився звільнити всіх індійців, які служили в російській армії, та допомогти їм повернутися на батьківщину. Це питання Моді підняв на приватній вечері з Путіним 8 липня.

Щонайменше двоє індійців загинули в боях на боці РФ проти України, а багато хто з них заявляв, що був втягнутий у конфлікт обманом.

Під час візиту Моді закликав Путіна припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. Однак президент України Зеленський висловив розчарування через обійми Моді і Путіна після російського удару по Україні 8 липня.

Це велике розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії обіймається з кривавим злочинцем, — написав Зеленський у соцмережі Х.

Після цього МЗС Індії викликало українського посла для обговорення заяви Зеленського.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільший у світі НПЗ з Індії купуватиме російську нафту за рублі
Танкер з нафтою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський напередодні Саміту миру зустрівся з премʼєром Індії Нарендрою Моді. Що обговорювали — відео
Зеленський і Моді
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Індія закупила за місяць рекордну кількість російської нафти — Reuters
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?