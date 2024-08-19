Премʼєр Індії Моді прибуде до України — яка мета візиту

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Це буде його перша поїздка під час повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про візит прем'єра-міністра Індії Нарендра Моді

Як повідомили в МЗС Індії, деталі поїздки будуть опубліковані пізніше.

Однак відомо, що ця поїздка буде для Моді першою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 20223-го та через місяць після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.

Від початку війни в Україні індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення, закликаючи сторони до діалогу для вирішення конфлікту.

Водночас Індія зберігає тісні зв'язки з Росією з часів холодної війни, коли Москва стала ключовим постачальником зброї для Нью-Делі.

Візит Моді до Путіна

8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив офіційний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Однією з основних тем обговорення став механізм швидких грошових переказів між країнами.

Як повідомляє NDTV, під час зустрічі Путін погодився звільнити всіх індійців, які служили в російській армії, та допомогти їм повернутися на батьківщину. Це питання Моді підняв на приватній вечері з Путіним 8 липня.

Щонайменше двоє індійців загинули в боях на боці РФ проти України, а багато хто з них заявляв, що був втягнутий у конфлікт обманом.

Під час візиту Моді закликав Путіна припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. Однак президент України Зеленський висловив розчарування через обійми Моді і Путіна після російського удару по Україні 8 липня.

Це велике розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії обіймається з кривавим злочинцем, — написав Зеленський у соцмережі Х. Поширити

Після цього МЗС Індії викликало українського посла для обговорення заяви Зеленського.