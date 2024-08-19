Премʼєр Індії Моді прибуде до України — яка мета візиту

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Це буде його перша поїздка під час повномасштабного вторгнення РФ.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Індії вперше відвідає Україну після російського вторгнення.
- Індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення в Україну.
- Зустріч прем'єра Моді з Путіним у Москві викликала реакцію президента України Зеленського.
- Україна висловила розчарування через обійми Моді та Путіна після російського удару по країні.
Що відомо про візит прем'єра-міністра Індії Нарендра Моді
Як повідомили в МЗС Індії, деталі поїздки будуть опубліковані пізніше.
Однак відомо, що ця поїздка буде для Моді першою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 20223-го та через місяць після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.
Від початку війни в Україні індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення, закликаючи сторони до діалогу для вирішення конфлікту.
Водночас Індія зберігає тісні зв'язки з Росією з часів холодної війни, коли Москва стала ключовим постачальником зброї для Нью-Делі.
Візит Моді до Путіна
8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив офіційний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Однією з основних тем обговорення став механізм швидких грошових переказів між країнами.
Як повідомляє NDTV, під час зустрічі Путін погодився звільнити всіх індійців, які служили в російській армії, та допомогти їм повернутися на батьківщину. Це питання Моді підняв на приватній вечері з Путіним 8 липня.
Щонайменше двоє індійців загинули в боях на боці РФ проти України, а багато хто з них заявляв, що був втягнутий у конфлікт обманом.
Під час візиту Моді закликав Путіна припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. Однак президент України Зеленський висловив розчарування через обійми Моді і Путіна після російського удару по Україні 8 липня.
Після цього МЗС Індії викликало українського посла для обговорення заяви Зеленського.
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