Индия закупила за месяц рекордное количество российской нефти — Reuters

Импорт нефти в Индию из России вырос в мае до рекордных 2,1 миллиона баррелей в день. Это связано с понижением спроса Китая на российскую нефть.

Сколько Индия закупила в мае российской нефти

Как отмечается, это увеличило долю России как третьего по величине импортера и потребителя в мире почти до 41% в прошлом месяце. В то же время, поставки из Саудовской Аравии упали до 10-месячного минимума после того, как Saudi Aramco повысила срочные цены на нефть на второй месяц в мае.

Как пишет Reuters, нефтеперерабатывающие заводы в Индии набросились на российскую нефть, продаваемую со скидкой после того, как некоторые европейские страны отказались от закупок у Москвы из-за ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, аналогичные сорта нефти из регионов преимущественно на Ближнем Востоке стоят дороже.

В мае Индия отгрузила около 5,1 млн баррелей в сутки нефти, что примерно на 5,6% больше, чем в апреле. Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

В прошлом месяце российская нефть была доступна в большом количестве и с лучшими скидками из-за более низкого спроса со стороны Китая, — сказал представитель одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов. Поделиться

Что известно о санкциях против российской нефти

Санкции против российской нефти являются важным инструментом давления, используемого западными странами для ограничения финансирования России в войне против Украины. С 5 декабря 2022 г. ЕС ввел эмбарго на импорт российской сырой нефти морским путем, а с 5 февраля 2023 г. расширил его на нефтепродукты.

США также ввели полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Эти санкции привели к значительному снижению экспорта российской нефти в страны Запада, заставляя Россию искать новые рынки сбыта, в том числе в Азии, или способы обхода санкций.