Подсанкционный танкер РФ "Приморье" тайно отгрузил нефть вблизи Сингапура
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Подсанкционный танкер РФ "Приморье" тайно отгрузил нефть вблизи Сингапура

"Приморье"
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Источник:  Bloomberg

Российский подсанкционный нефтяной танкер "Приморье" тайно совершил перемещение сырья на судно недалеко от Сингапура. Корабль преодолел расстояние в 12 тыс км.

Главные тезисы

  • Подсанкционный танкер “Приморье” осуществил тайную доставку нефти вблизи Сингапура, нарушая санкции США.
  • Государственная компания “Совкомфлот” переименовывает танкеры после введения санкций для избежания ограничений.
  • Российский танкер “Приморье” продолжает нарушать санкции, меняя названия и оставаясь крупным участником мирового рынка перевозки нефти.
  • Тайная передача нефти помогает избежать рисков для покупателя и дальнейших действий казначейства.
  • Россия использует гигантский танкерный флот “Совкомфлота” для перевозки нефти, в том числе совершая теневые операции.

Российский танкер "Приморье" продолжает нарушать санкции США

На российский танкер "Приморье" управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило санкции в октябре 2023 года. После этого он около 6 месяцев не загружал нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

Однако в конце апреля этого года танкер прибыл в черноморский порт Новороссийска. Он забрал груз нефти Urals и отправился в рейс, путь которого составляет 7,5 тыс миль (около 12 тыс км), чтобы прибыть к месту, расположенному примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.

Bloomberg отмечает, что в 2024 году РФ отгрузила около 3,4 млн баррелей нефти в день на сумму 37 млрд долл в пункте экспорта.

В мае поступления в государственный бюджет от нефти выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на сырую нефть выросли, а страна адаптировалась к этим мерам. Однако искаженная логистика, в которой участвует танкер "Приморье", свидетельствует о наличии препятствий для торговли.

Отмечается, что вскоре по прибытии российского танкера к востоку от Сингапура он исчез из автоматической идентификационной системы, благодаря которой коммерческие суда передают свое местонахождение и пункты назначения по соображениям безопасности.

В то же время, после исчезновения судна спутниковые снимки зафиксировали, что танкер переместил груз 3 июня на другое судно — Ocean Hermana.

Тайная передача теоретически поможет покупающему нефть дистанцироваться от работы с попавшим под санкции судном и любому риску дальнейших действий казначейства.

Танкер "Приморье" принадлежит государственной нефтяной танкерной компании России ПАО "Совкомфлот" — тогда его борт перевозил около 1 млн баррелей нефти.

В России переименовали подсанкционные танкеры

Государственная нефтяная компания России "Совкомфлот" переименовала некоторые танкеры в честь городов РФ после того, как Соединенные Штаты Америки наложили на них санкции

"Совкомфлот" попал под американские санкции в феврале, когда Штаты объявили о новом пакете ограничений по случаю второй годовщины начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Тогда четырнадцать российских нефтяных танкеров попали в список поименных судов министерства финансов США как имущество, в котором "Совкомфлот" имеет долю.

Согласно изданию, по меньшей мере четыре российских танкера переименованы: NS Columb имеет новое название Kemerovo, NS Bravo — Belgorod, NS Captain — Kaliningrad и NS Creation — Krasnoyarsk.

Bloomberg отмечает, что РФ возлагается на свой гигантский танкерный флот "Совкомфлота", кроме своего теневого флота для перевозки нефти. Согласно данным Clarkson Research Services Ltd., государственная нефтяная компания России остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тыс. баррелей нефти.

Танкеры часто меняют названия после санкций, чтобы дистанцироваться от списков в базах данных ограничений, хотя их можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

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