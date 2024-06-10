Подсанкционный танкер РФ "Приморье" тайно отгрузил нефть вблизи Сингапура

Российский подсанкционный нефтяной танкер "Приморье" тайно совершил перемещение сырья на судно недалеко от Сингапура. Корабль преодолел расстояние в 12 тыс км.
Главные тезисы
- Подсанкционный танкер “Приморье” осуществил тайную доставку нефти вблизи Сингапура, нарушая санкции США.
- Государственная компания “Совкомфлот” переименовывает танкеры после введения санкций для избежания ограничений.
- Российский танкер “Приморье” продолжает нарушать санкции, меняя названия и оставаясь крупным участником мирового рынка перевозки нефти.
- Тайная передача нефти помогает избежать рисков для покупателя и дальнейших действий казначейства.
- Россия использует гигантский танкерный флот “Совкомфлота” для перевозки нефти, в том числе совершая теневые операции.
Российский танкер "Приморье" продолжает нарушать санкции США
На российский танкер "Приморье" управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило санкции в октябре 2023 года. После этого он около 6 месяцев не загружал нефть.
Об этом пишет Bloomberg.
Однако в конце апреля этого года танкер прибыл в черноморский порт Новороссийска. Он забрал груз нефти Urals и отправился в рейс, путь которого составляет 7,5 тыс миль (около 12 тыс км), чтобы прибыть к месту, расположенному примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.
Bloomberg отмечает, что в 2024 году РФ отгрузила около 3,4 млн баррелей нефти в день на сумму 37 млрд долл в пункте экспорта.
Отмечается, что вскоре по прибытии российского танкера к востоку от Сингапура он исчез из автоматической идентификационной системы, благодаря которой коммерческие суда передают свое местонахождение и пункты назначения по соображениям безопасности.
В то же время, после исчезновения судна спутниковые снимки зафиксировали, что танкер переместил груз 3 июня на другое судно — Ocean Hermana.
Тайная передача теоретически поможет покупающему нефть дистанцироваться от работы с попавшим под санкции судном и любому риску дальнейших действий казначейства.
Танкер "Приморье" принадлежит государственной нефтяной танкерной компании России ПАО "Совкомфлот" — тогда его борт перевозил около 1 млн баррелей нефти.
В России переименовали подсанкционные танкеры
Государственная нефтяная компания России "Совкомфлот" переименовала некоторые танкеры в честь городов РФ после того, как Соединенные Штаты Америки наложили на них санкции
Согласно изданию, по меньшей мере четыре российских танкера переименованы: NS Columb имеет новое название Kemerovo, NS Bravo — Belgorod, NS Captain — Kaliningrad и NS Creation — Krasnoyarsk.
Bloomberg отмечает, что РФ возлагается на свой гигантский танкерный флот "Совкомфлота", кроме своего теневого флота для перевозки нефти. Согласно данным Clarkson Research Services Ltd., государственная нефтяная компания России остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тыс. баррелей нефти.
Танкеры часто меняют названия после санкций, чтобы дистанцироваться от списков в базах данных ограничений, хотя их можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-