Підсанкційний танкер РФ "Примор’я" таємно відвантажив нафту поблизу Сінгапуру

Російський підсанкційний нафтовий танкер "Примор’я" таємно здійснив переміщення сировини на судно неподалік Сінгапуру. Корабель подолав відстань у 12 тис км.
Головні тези:
- Російський танкер “Примор’я” перевіз нафту таємно поблизу Сінгапуру, порушуючи санкції США.
- Державна нафтова компанія Росії “Совкомфлот” перейменовує танкери після введення санкцій, щоб уникнути обмежень.
- Танкерний флот “Совкомфлоту” залишається одним з найбільших у світі та має стратегію уникнення санкцій через перейменування суден.
- Таємна передача нафти може допомогти уникнути ризику операцій з підсанкційними танкерами.
- Російські танкери продовжують порушувати санкції, змінюючи назви та залишаючи їх великими учасниками світового ринку перевезення нафти.
Російський танкер "Примор’я" продовжує порушувати санкції США
На російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього він близько 6 місяців не завантажував нафту.
Про це пише Bloomberg.
Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до чорноморського порту Новоросійська. Він забрав вантаж нафти Urals та вирушив у рейс, шлях якого становить 7,5 тис. миль (близько 12 тис. км), аби прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.
Bloomberg зауважує, що у 2024 році РФ відвантажила близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму 37 млрд дол у пункті експорту.
Наголошується, що невдовзі після прибуття російського танкера на схід від Сінгапуру, він зник з автоматичної ідентифікаційної системи, завдяки якій комерційні судна передають своє місцеперебування та пункти призначення з міркувань безпеки.
Водночас після зникнення судна супутникові знімки зафіксували, що танкер перемістив вантаж 3 червня на інше судно — Ocean Hermana.
Таємна передача теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з судном, яке потрапило під санкції, та будь-якого ризику подальших дій казначейства.
Танкер "Примор’я" належить державній нафтовій танкерній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот" — тоді його борт перевозив близько 1 млн барелів нафти.
У Росії перейменували підсанкційні танкери
Державна нафтова компанія Росії "Совкомфлот" перейменувала деякі танкери на честь міст РФ після того, як Сполучені Штати Америки наклали на них санкції
Відповідно до видання, наразі щонайменше чотири російські танкери є перейменованими: NS Columb має нову назву Kemerovo, NS Bravo — Belgorod, NS Captain — Kaliningrad і NS Creation — Krasnoyarsk.
Bloomberg зауважує, РФ покладається на свій гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", окрім свого тіньового флоту для перевезення нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., державна нафтова компанія Росії, залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис. барелів нафти.
Танкери часто змінюють назви після санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних обмежень, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.
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