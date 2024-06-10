Підсанкційний танкер РФ "Примор’я" таємно відвантажив нафту поблизу Сінгапуру

Російський танкер "Примор’я" продовжує порушувати санкції США

На російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього він близько 6 місяців не завантажував нафту.

Про це пише Bloomberg.

Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до чорноморського порту Новоросійська. Він забрав вантаж нафти Urals та вирушив у рейс, шлях якого становить 7,5 тис. миль (близько 12 тис. км), аби прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Bloomberg зауважує, що у 2024 році РФ відвантажила близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму 37 млрд дол у пункті експорту.

У травні надходження до державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на сиру нафту зросли, а країна адаптувалася до цих заходів. Проте спотворена логістика, в якій бере участь танкер "Примор'я", свідчить про наявність перешкод для торгівлі. Поширити

Наголошується, що невдовзі після прибуття російського танкера на схід від Сінгапуру, він зник з автоматичної ідентифікаційної системи, завдяки якій комерційні судна передають своє місцеперебування та пункти призначення з міркувань безпеки.

Водночас після зникнення судна супутникові знімки зафіксували, що танкер перемістив вантаж 3 червня на інше судно — Ocean Hermana.

Таємна передача теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з судном, яке потрапило під санкції, та будь-якого ризику подальших дій казначейства.

Танкер "Примор’я" належить державній нафтовій танкерній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот" — тоді його борт перевозив близько 1 млн барелів нафти.

У Росії перейменували підсанкційні танкери

Державна нафтова компанія Росії "Совкомфлот" перейменувала деякі танкери на честь міст РФ після того, як Сполучені Штати Америки наклали на них санкції

"Совкомфлот" потрапив під американські санкції у лютому, коли Штати оголосили про новий пакет обмежень з нагоди другої річниці початку повномасштабної агресії РФ проти України. Тоді чотирнадцять російських нафтових танкерів потрапили до списку поіменних суден міністерства фінансів США як майно, в якому "Совкомфлот" має частку. Поширити

Відповідно до видання, наразі щонайменше чотири російські танкери є перейменованими: NS Columb має нову назву Kemerovo, NS Bravo — Belgorod, NS Captain — Kaliningrad і NS Creation — Krasnoyarsk.

Bloomberg зауважує, РФ покладається на свій гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", окрім свого тіньового флоту для перевезення нафти. Згідно з даними Clarkson Research Services Ltd., державна нафтова компанія Росії, залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис. барелів нафти.