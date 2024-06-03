Росія використовує новий пункт перевалки нафти з танкерів у Африці
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Економіка
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Росія використовує новий пункт перевалки нафти з танкерів у Африці

Танкер
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Джерело:  Bloomberg

Росія перевантажує сиру нафту з менших танкерів на більші на узбережжі Марокко в Середземному морі, оскільки Греція намагається стримати торгівлю з Москвою.

Головні тези:

  • Росія розширює пункти перевалки нафти, використовуючи новий порт у Марокко для перевезення нафти з менших танкерів на більші.
  • Греція намагається стримати торгівлю з Росією, проводячи військово-морські навчання у зоні, де раніше відбувалась торгівля з Москвою.
  • Індійська компанія Reliance Industries уклала угоду з “Роснєфтью” щодо купівлі значних обсягів нафти, які будуть оплачуватись російськими рублями.
  • 80% російської нафти Urals йде до Азії, зокрема до Індії та Китаю, що підкреслює важливість співпраці з індійськими партнерами.
  • Економія від масштабів при перевезенні нафти на великі відстані забезпечує рішення Росії використовувати VLCC для перевалки сирих матеріалів.

РФ знайшла новий порт для перевантаження своєї нафти

Танкери, які перевозять флагманський російський сорт нафти Urals, перевантажують її з менших танкерів на більші поблизу міста Надор на східному узбережжі Марокко в Середземному морі.

Про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

З минулого місяця ВМС Греції проводять військово-морські навчання у місці, де раніше відбувалась торгівля з РФ, намагаючись її стримати.

Великий нафтовий танкер Rolin, або VLCC, приймає нафту сорту Urals із меншого танкера Serendi біля марокканського міста. Це перший випадок так званого перевантаження сорту із судна на судно, пише Bloomberg.

Марокко

Serendi — судно класу Афрамакс. Водночас два інших танкери, Ocean AMZ і Sea Fidelity, теж прибули до Надору. Минулого місяця усі три судна завантажили близько 730 000 барелів нафти Urals із російського порту Приморськ в Балтійському морі.

Зазначається, що приблизно 80% російської нафти Urals постачається до Азії, переважно до Індії та Китаю.

Використання VLCC забезпечує економію від масштабу при перевезеннях на великі відстані, але європейські країни з обережністю ставляться до дозволу на перевантаження (російських — ред.) вантажів поблизу свого узбережжя.

Так, військово-морські навчання Греції серйозно перешкоджають перевантаженню російської нафти в Лаконській затоці, де подібні операції значно почастішали з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про згоду індійського нафтопереробника розраховуватись рублями за російську нафту

Reliance Industries підписала річну угоду з "Роснєфтью” щодо купівлі щонайменше 3 млн барелів нафти на місяць.

При цьому розрахунки будуть проводитись російськими рублями.

У матеріалі видання підкреслюється, що довгострокова угода з "Роснєфтью” дозволить індійській Reliance безперебійно постачати дешеву російську нафту, пропозиція якої на світовому ринку обмежена через рішення країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку.

Представники "Роснєфті” також підтвердили укладення угоди.

Автори матеріалу із посиланням на власні джерела зазначають, що угода набула чинності з 1 квітня. Відповідно до умов, індійський нафтопереробник буде купувати дві партії нафти Urals обсягом по 1 млн барелів, а також одну-дві партії обсягом по 1 млн барелів обсягом 700 тис барелів.

Крім того, компанія має опціон на придбання до чотирьох партій Urals додатково.

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