Россия использует новый пункт перевалки нефти с танкеров в Африке

Россия перегружает сырую нефть с меньших танкеров на более крупные на побережье Марокко в Средиземном море, поскольку Греция пытается сдержать торговлю с Москвой.

РФ нашла новый порт для перегрузки своей нефти

Танкеры, перевозящие флагманский российский сорт нефти Urals, перегружают ее из меньших танкеров на крупные вблизи города Надор на восточном побережье Марокко в Средиземном море.

Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.

С прошлого месяца ВМС Греции проводят военно-морские учения в месте, где раньше проходила торговля с РФ, пытаясь ее сдержать. Поделиться

Большой нефтяной танкер Rolin или VLCC принимает нефть сорта Urals из меньшего танкера Serendi возле марокканского города. Это первый случай так называемой перегрузки сорта с судна на судно, пишет Bloomberg.

Марокко

Serendi — судно класса Афрамакс. В то же время два других танкера, Ocean AMZ и Sea Fidelity, тоже прибыли в Надор. В прошлом месяце все три судна погрузили около 730 000 баррелей нефти Urals из российского порта Приморск в Балтийском море.

Отмечается, что около 80% российской нефти Urals поставляется в Азию, преимущественно в Индию и Китай.

Использование VLCC обеспечивает экономию от масштаба при перевозках на большие расстояния, но европейские страны с осторожностью относятся к разрешению на перегрузку грузов вблизи своего побережья. Поделиться

Так, военно-морские учения Греции серьезно препятствуют перегрузке российской нефти в Лаконском заливе, где подобные операции участились с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о согласии индийского нефтепереработчика рассчитываться рублями за российскую нефть

Reliance Industries подписала годовое соглашение с "Роснефтью" о покупке не менее 3 млн баррелей нефти в месяц.

При этом расчеты будут производиться российскими рублями.

В материале издания подчеркивается, что долгосрочное соглашение с "Роснефтью" позволит индийской Reliance бесперебойно поставлять дешевую российскую нефть, предложение которой на мировом рынке ограничено из-за решений стран ОПЕК+ по сокращению добычи.

Представители "Роснефти" также подтвердили заключение соглашения.

Авторы материала со ссылкой на собственные источники отмечают, что соглашение вступило в силу с 1 апреля. Согласно условиям, индийский нефтепереработчик будет покупать две партии нефти Urals объемом по 1 млн баррелей, а также одну-две партии объемом по 1 млн баррелей объемом 700 тыс баррелей. Поделиться

Кроме того, компания имеет опцион на покупку до четырех партий Urals дополнительно.