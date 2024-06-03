Россия использует новый пункт перевалки нефти с танкеров в Африке

Россия перегружает сырую нефть с меньших танкеров на более крупные на побережье Марокко в Средиземном море, поскольку Греция пытается сдержать торговлю с Москвой.
Главные тезисы
- Россия использует новый порт в Марокко для перегрузки нефти с меньших танкеров на более крупные, уходя от ограничений со стороны Греции.
- Соглашение между Reliance Industries и Роснефтью о покупке российской нефти за рубли подчеркивает важность сотрудничества в сфере энергетики.
- Большая часть российской нефти поставляется в Азию, что подчеркивает стратегическое партнерство с регионом.
- Использование VLCC позволяет сэкономить на перевозках на большие расстояния, оптимизируя процесс перегрузки нефти.
- Европейские страны выражают осторожность по отношению к перегрузке грузов вблизи своих берегов, что может повлиять на торговлю с Россией.
РФ нашла новый порт для перегрузки своей нефти
Танкеры, перевозящие флагманский российский сорт нефти Urals, перегружают ее из меньших танкеров на крупные вблизи города Надор на восточном побережье Марокко в Средиземном море.
Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные Bloomberg.
Большой нефтяной танкер Rolin или VLCC принимает нефть сорта Urals из меньшего танкера Serendi возле марокканского города. Это первый случай так называемой перегрузки сорта с судна на судно, пишет Bloomberg.
Serendi — судно класса Афрамакс. В то же время два других танкера, Ocean AMZ и Sea Fidelity, тоже прибыли в Надор. В прошлом месяце все три судна погрузили около 730 000 баррелей нефти Urals из российского порта Приморск в Балтийском море.
Отмечается, что около 80% российской нефти Urals поставляется в Азию, преимущественно в Индию и Китай.
Так, военно-морские учения Греции серьезно препятствуют перегрузке российской нефти в Лаконском заливе, где подобные операции участились с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
Что известно о согласии индийского нефтепереработчика рассчитываться рублями за российскую нефть
Reliance Industries подписала годовое соглашение с "Роснефтью" о покупке не менее 3 млн баррелей нефти в месяц.
При этом расчеты будут производиться российскими рублями.
В материале издания подчеркивается, что долгосрочное соглашение с "Роснефтью" позволит индийской Reliance бесперебойно поставлять дешевую российскую нефть, предложение которой на мировом рынке ограничено из-за решений стран ОПЕК+ по сокращению добычи.
Представители "Роснефти" также подтвердили заключение соглашения.
Кроме того, компания имеет опцион на покупку до четырех партий Urals дополнительно.
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