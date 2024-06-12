WSJ прогнозирует "трагический конец" для нефтяных магнатов
Категория
Экономика
Дата публикации

WSJ прогнозирует "трагический конец" для нефтяных магнатов

добыча нефти
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что мир все быстрее приближается к окончательному перенасыщению нефтью. Ситуация накаляется на фоне увеличения добычи и падения спроса благодаря источникам энергии с низким уровнем выбросов.

Главные тезисы

  • Прогнозируется, что спрос на нефть достигнет пика в 2029 году, после чего начнет уменьшаться, что станет серьезным вызовом для нефтяных компаний в США и странах ОПЕК+.
  • Российская нефтедобывающая отрасль может сократить добычу на 260 тысяч баррелей в день в связи с более глубоким сокращением ОПЕК+.
  • Несмотря на обострение ситуации на рынке нефти, важна тщательная стратегия для нефтяников в ответ на прогнозируемые изменения.

Нефть может потерять статус "черного золота" в течение десятилетия

По словам журналистов, крайне важным фактором остается то, что так называемые резервные мощности — количество оставшихся неиспользованными из-за достаточного предложения насосных мощностей — в ближайшие годы могут возрасти до уровня, наблюдавшегося только во время пандемии коронавируса.

Иностранные аналитики уже озвучили прогноз, что рост спроса на нефть достигнет кульминации к 2029 году и начнет сокращаться уже в следующем году.

Кроме того, ожидается, что производственные мощности по добыче нефти увеличатся почти до 113,8 млн баррелей в день благодаря производителям в США, а также Северной и Южной Америке.

Такой огромный резерв нефтедобычи может привести к снижению цен на нефть, что создаст серьезные проблемы для производителей сланцевых месторождений США и блока ОПЕК+, — пишет издание.

Что будет с российской нефтью

Как уже упоминалось ранее, экспорт российской нефти в мае вырос на 100 000 баррелей в день до 7,7 млн баррелей в день.

Также известно, что экспортная выручка снизилась на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 16,8 млрд. долларов.

Аналитики озвучили прогноз, что добыча нефти в России сократится на 260 000 баррелей в день в этом году до 10,7 млн баррелей в день.

Прежде всего, это будет связано с тем, что страна-агрессорка проводит более глубокое сокращение добычи ОПЕК+.

Несмотря на это, вполне реально, что предложение останется в целом стабильным до 2030 года благодаря проекту Vostok Oil в Арктике.

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