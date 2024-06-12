WSJ прогнозує "трагічний кінець" для нафтових магнатів

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що світ дедалі швидше наближається до остаточного перенасичення нафтою. Ситуація загострюється на тлі збільшення видобутку і падіння попиту завдяки джерелам енергії з низьким рівнем викидів.
Головні тези:
- Прогнозується, що попит на нафту досягне піку у 2029 році, після чого почне зменшуватися, що стане серйозним викликом для нафтових компаній у США та країнах ОПЕК+.
- Російська нафтовидобувна галузь може скоротити видобуток на 260 тисяч барелів на день у зв'язку з глибшим скороченням ОПЕК+.
- Попри загострення ситуації на ринку нафти, важливою буде ретельна стратегія для нафтовиків у відповідь на прогнозовані зміни.
Нафта може втратити статус “чорного золота” протягом десятиліття
За словами журналістів, вкрай важливим фактором залишається те, що так звані резервні потужності — кількість насосних потужностей, що залишилися невикористаними через достатню пропозицію, — найближчими роками можуть зрости до рівня, що спостерігався тільки під час пандемії коронавірусу.
Іноземні аналітики уже озвучили прогноз, що зростання попиту на нафту сягне кульмінації до 2029 року і почне скорочуватися вже наступного року.
Окрім того, очікується, що виробничі потужності з видобутку нафти збільшаться майже до 113,8 мільйона барелів на день завдяки виробникам у США, а також Північній і Південній Америці.
Що буде з російською нафтою
Як уже згадувалося раніше, експорт російської нафти в травні зріс на 100 000 барелів на день до 7,7 млн барелів на день.
Також відомо, що експортна виручка знизилася на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і становила 16,8 млрд доларів.
Аналітики озвучили прогноз, що видобуток нафти в Росії скоротиться на 260 000 барелів на день цього року до 10,7 млн барелів на день.
Насамперед це буде пов’язано з тим, що країна-агресорка проводить глибше скорочення видобутку ОПЕК+.
Попри це, цілком реально, що пропозиція залишиться загалом стабільною до 2030 року завдяки проєкту Vostok Oil в Арктиці.
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