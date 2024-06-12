WSJ прогнозує "трагічний кінець" для нафтових магнатів

Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що світ дедалі швидше наближається до остаточного перенасичення нафтою. Ситуація загострюється на тлі збільшення видобутку і падіння попиту завдяки джерелам енергії з низьким рівнем викидів.

Нафта може втратити статус “чорного золота” протягом десятиліття

За словами журналістів, вкрай важливим фактором залишається те, що так звані резервні потужності — кількість насосних потужностей, що залишилися невикористаними через достатню пропозицію, — найближчими роками можуть зрости до рівня, що спостерігався тільки під час пандемії коронавірусу.

Іноземні аналітики уже озвучили прогноз, що зростання попиту на нафту сягне кульмінації до 2029 року і почне скорочуватися вже наступного року.

Окрім того, очікується, що виробничі потужності з видобутку нафти збільшаться майже до 113,8 мільйона барелів на день завдяки виробникам у США, а також Північній і Південній Америці.

Такий величезний резерв нафтовидобутку може призвести до зниження цін на нафту, що створить серйозні проблеми для виробників сланцевих родовищ США і блоку ОПЕК+, — пише видання. Поширити

Що буде з російською нафтою

Як уже згадувалося раніше, експорт російської нафти в травні зріс на 100 000 барелів на день до 7,7 млн барелів на день.

Також відомо, що експортна виручка знизилася на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і становила 16,8 млрд доларів.

Аналітики озвучили прогноз, що видобуток нафти в Росії скоротиться на 260 000 барелів на день цього року до 10,7 млн барелів на день.

Насамперед це буде пов’язано з тим, що країна-агресорка проводить глибше скорочення видобутку ОПЕК+.