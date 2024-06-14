Лидеры G7 обещают "задушить" энергетические проекты и нефтегазовый бизнес России
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Политика
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Лидеры G7 обещают "задушить" энергетические проекты и нефтегазовый бизнес России

G7
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Источник:  Bloomberg

Лидеры "Большой семерки" по результатам саммита в Италии пообещают усилить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.

Главные тезисы

  • Лидеры G7 планируют ужесточить ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.
  • “Большая Семерка” обещает препятствовать развитию будущих энергетических проектов и сократить доходы России от металлов.
  • G7 готовы использовать санкции и инновационные правоприменительные меры для борьбы с обходом санкций российским теневым флотом.
  • Сложный политический фон вынуждает лидеров принимать серьезные меры по сдерживанию деятельности России в секторе энергетики.
  • Выделение Украине 50 млрд долл финансовой поддержки станет одним из ключевых шагов G7 в регионе.
  • Узнайте о последствиях и ожидаемых шагах G7 для ограничения влияния России в сфере энергетики.

G7 решили серьезно взяться за нефтегазовый бизнес России

После саммита Большой семерки в Италии страны сделали проект совместного заявления.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров", — говорится в проекте заявления, которое, как ожидается, будет опубликовано 14 июня.

Ценовой предел "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.

Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в тяжело отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.

США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, занимающихся этими поставками.

"Большая семерка" "примет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", говорится в заявлении.

Лидеры "Большой семерки" также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", и продолжат сокращать доходы России от металлов.

Лидеры G7 договорились выделить Украине 50 млрд долл

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.

Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 млрд долл до конца года посредством кредитной системы".

Она уточнила, что такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих накапливающихся активов.

Это был неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Теперь его нужно будет проработать с технической точки зрения.

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