Лидеры G7 обещают "задушить" энергетические проекты и нефтегазовый бизнес России

Лидеры "Большой семерки" по результатам саммита в Италии пообещают усилить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.
Главные тезисы
- Лидеры G7 планируют ужесточить ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.
- “Большая Семерка” обещает препятствовать развитию будущих энергетических проектов и сократить доходы России от металлов.
- G7 готовы использовать санкции и инновационные правоприменительные меры для борьбы с обходом санкций российским теневым флотом.
- Сложный политический фон вынуждает лидеров принимать серьезные меры по сдерживанию деятельности России в секторе энергетики.
- Выделение Украине 50 млрд долл финансовой поддержки станет одним из ключевых шагов G7 в регионе.
- Узнайте о последствиях и ожидаемых шагах G7 для ограничения влияния России в сфере энергетики.
G7 решили серьезно взяться за нефтегазовый бизнес России
После саммита Большой семерки в Италии страны сделали проект совместного заявления.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ценовой предел "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.
Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в тяжело отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.
США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, занимающихся этими поставками.
"Большая семерка" "примет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием Россией обманных альтернативных методов судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", говорится в заявлении.
Лидеры G7 договорились выделить Украине 50 млрд долл
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.
Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 млрд долл до конца года посредством кредитной системы".
Она уточнила, что такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих накапливающихся активов.
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