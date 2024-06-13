Страны Большой семерки приняли механизм передачи Украины кредиту в размере 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Страны G7 согласились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.
- Кредиты будут погашаться за счет доходов от замороженных активов, оцениваемых в 3-5 млрд евро в год.
- Соглашение обеспечит Украине критическую поддержку до 2025 года, помогая покрыть финансовые нужды страны.
- Планируется, что США и ЕС предоставят кредиты Украине, а средства от замороженных активов будут использоваться для их погашения.
- Помощь может быть направлена на поддержку обороны, экономики и восстановления Украины.
Каким образом Украина получит от партнеров кредит на 50 млрд долларов
Отмечается, что Украина будет получать от партнеров по G7 кредиты, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Ожидается, что соглашение окажет критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.
Ожидается, что окончательное принятие механизма состоится в Италии на заседании лидеров G7.
Как партнеры планируют погашать предоставленные Украине кредиты
Планируется, что США и ЕС предоставит Украине кредит, а средства из доходов от замороженных активов будут использоваться для его погашения.
Кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск предоставления кредитов, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось.
Собеседники издания отмечают, что окончательные технические детали будут согласованы после саммита.
Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины.
Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 млрд. евро в год.
Погашение кредита зависит от того, насколько долго активы будут оставаться обездвиженными, чтобы их непредвиденная прибыль могла погасить его, и этот процесс продлится несколько лет.
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