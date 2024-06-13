Країни Великої сімки ухвалили механізм що передачі Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ.

Яким чином Україна отримає від партнерів кредит на 50 млрд доларів

Зазначається, що Україна отримуватиме від партнерів з G7 кредити, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Очікується, що угода надасть критичну підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та у наступний період.

Очікується, що остаточне ухвалення механізму відбудеться в Італії під час засідання лідерів G7.

Як партнери планують погашати надані Україні кредити

Планується, що США та ЄС нададуть Україні кредит, а кошти з прибутків від заморожених активів використовуватимуться для його погашення.

Кредити будуть структуровані по-різному залежно від внутрішніх процедур кожного учасника, і кожен з них нестиме ризик надання кредитів, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося.

Співрозмовники видання зазначають, що остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту.

Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України.

Надходження від заморожених активів оцінюються у суму від 3 до 5 млрд євро на рік.

Погашення кредиту залежить від того, наскільки довго активи залишатимуться знерухомленими, щоб їхній непередбачений прибуток міг погасити його, і цей процес триватиме кілька років.