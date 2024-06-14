Лідери G7 обіцяють "задушити" енергетичні проєкти та нафтогазовий бізнес Росії

Лідери "Великої сімки" за результатами саміту в Італії пообіцяють посилити обмеження цін на російську нафту, задушити майбутні енергетичні проєкти Кремля та скоротити доходи Москви від металів.

G7 вирішили серйозно взятися за нафтогазовий бізнес Росії

Після саміту “Великої сімки” в Італії країни зробили проєкт спільної заяви.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетики та інших сировинних товарів", — йдеться у проєкт заяви, яка, як очікується, буде опублікована 14 червня. Поширити

Ціновий ліміт "Великої сімки" на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам та посередникам надавати судна та послуги для вантажів, ціна яких перевищує порогові значення.

Хоча обмеження призвели до відмови від західного страхування та потреби в альтернативах, Москва змогла уникнути більшої частини наслідків, сформувавши флот танкерів, які працюють у юрисдикціях, що важко відстежуються, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки вантажів на нові ринки, такі як Індія.

США, Великобританія та ЄС нещодавно почали вводити санкції проти судів, які займаються цими постачаннями.

"Велика сімка" "вживе кроків, включно з санкціями та інноваційними правозастосовними заходами з використанням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням Росією обманних альтернативних методів судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою свого тіньового флоту", йдеться у заяві.

Лідери "Великої сімки" також пообіцяють зробити більше, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проєктів та порушення доступу до товарів та послуг, від яких залежать ці проєкти", і продовжать скорочувати доходи Росії від металів. Поширити

Лідери G7 домовились виділити Україні 50 млрд дол

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.

Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 млрд дол до кінця року за допомогою кредитної системи".

Вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.