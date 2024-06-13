Мелоні підтвердила домовленість G7 щодо використання заморожених активів РФ — відео

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 млрд дол фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Лідери G7 домовились виділити Україні 50 млрд дол

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.

Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 млрд дол до кінця року за допомогою кредитної системи".

Вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду. Джорджія Мелоні Прем’єр-міністерка Італії

Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту G7

Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск проведуть двосторонню зустріч в італійській Апулії .

Папу Римського запросили на саміт “Великої сімки”. Зазначимо, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.

Вже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади.

Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.