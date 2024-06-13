Мелоні підтвердила домовленість G7 щодо використання заморожених активів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Мелоні підтвердила домовленість G7 щодо використання заморожених активів РФ — відео

Джорджія Мелоні
Джерело:  Європейська правда

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 млрд дол фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Ця політична угода стане важливим кроком у підтримці України та сприятиме її економічному розвитку.
  • Зустріч президента України з Папою Римським та іншими лідерами на саміті G7 є історичною подією.
  • Папа Римський виступить на зустрічі “Великої сімки” і проведе переговори з керівниками МВФ, України, Франції та Канади.
  • Рішення Групи семи надати фінансову підтримку Україні є важливим сигналом у контексті геополітичних подій.

Лідери G7 домовились виділити Україні 50 млрд дол 

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.

Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 млрд дол до кінця року за допомогою кредитної системи".

Вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду.

Джорджія Мелоні 

Джорджія Мелоні 

Прем’єр-міністерка Італії

Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту G7

Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск проведуть двосторонню зустріч в італійській Апулії .

Папу Римського запросили на саміт “Великої сімки”. Зазначимо, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.

Вже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади.

Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Папа поспілкується з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

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