Мелоні підтвердила домовленість G7 щодо використання заморожених активів РФ — відео

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтвердила досягнення лідерами "Групи семи" політичної угоди про надання Україні близько 50 млрд дол фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
Головні тези:
- Ця політична угода стане важливим кроком у підтримці України та сприятиме її економічному розвитку.
- Зустріч президента України з Папою Римським та іншими лідерами на саміті G7 є історичною подією.
- Папа Римський виступить на зустрічі “Великої сімки” і проведе переговори з керівниками МВФ, України, Франції та Канади.
- Рішення Групи семи надати фінансову підтримку Україні є важливим сигналом у контексті геополітичних подій.
Лідери G7 домовились виділити Україні 50 млрд дол
Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії.
#G7Italy, dichiarazioni alla stampa https://t.co/5l713dY2cc— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 13, 2024
Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 млрд дол до кінця року за допомогою кредитної системи".
Вона уточнила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.
Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту G7
Під час саміту G7 президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск проведуть двосторонню зустріч в італійській Апулії .
Папу Римського запросили на саміт “Великої сімки”. Зазначимо, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі “Великої сімки”.
Вже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем’єром Канади.
Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.
Папа поспілкується з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-