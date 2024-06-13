Мелони подтвердила договоренность G7 об использовании замороженных активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 млрд долл финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Лидеры G7 договорились выделить Украине 50 млрд долл

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.

Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 млрд долл. до конца года посредством кредитной системы".

Она уточнила, что такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих накапливающихся активов.

Это был неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Теперь его нужно будет проработать с технической точки зрения. Джорджия Мэлони Премьер-министр Италии

Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7

В ходе саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск проведут двустороннюю встречу в итальянской Апулии.

Папу Римского пригласили на саммит "Большой семерки". Отметим, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.

Уже завтра у него намечены двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады.

После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.