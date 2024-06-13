Мелони подтвердила договоренность G7 об использовании замороженных активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила достижение лидерами "Группы семи" политического соглашения о предоставлении Украине около 50 млрд долл финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Это политическое соглашение станет важным шагом в поддержке Украины и будет способствовать экономическому развитию.
- Встреча президента Украины с Папой Римским и другими лидерами на саммите G7 является историческим событием.
- Папа Римский выступит на встрече Большой семерки и проведет переговоры с руководителями МВФ, Украины, Франции и Канады.
- Решение Группы семи предоставить финансовую поддержку Украине является важным сигналом в контексте геополитических событий.
Лидеры G7 договорились выделить Украине 50 млрд долл
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии.
#G7Italy, dichiarazioni alla stampa https://t.co/5l713dY2cc— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 13, 2024
Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 млрд долл. до конца года посредством кредитной системы".
Она уточнила, что такая поддержка будет оказываться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих накапливающихся активов.
Зеленский встретится с Папой Римским во время саммита G7
В ходе саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск проведут двустороннюю встречу в итальянской Апулии.
Папу Римского пригласили на саммит "Большой семерки". Отметим, что Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече Большой семерки.
Уже завтра у него намечены двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады.
После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.
Папа пообщается с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо.
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