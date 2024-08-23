Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом в Україну
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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом в Україну

Володимир Зеленський та Нарендра Моді
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Джерело:  РБК Україна

Для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. 

Головні тези:

  • Це перший в історії візит прем'єр-міністра Індії до України, що свідчить про важливість відносин між двома країнами.
  • Моді пропонує сприяти переговорам між Україною та РФ для завершення розв'язаної Кремлем війни та розвитку дружніх стосунків.
  • Україна та Індія розглядають можливість спільного виробництва газових турбін для військових кораблів та інші форми співпраці в оборонній галузі.
  • Індія займає нейтральну позицію в конфлікті між Україною та Росією, сприяючи мирному вирішенню конфлікту шляхом переговорів.
  • Прем'єр-міністр Моді представляє Індію як партнера для України та активно закликає до дотримання норм міжнародного права в контексті російсько-українського конфлікту.

Про що Моді говоритиме із Зеленським в рамках візиту до України

Зазначається, що це перший в історії двосторонніх відносин між Україною та Індією візит прем’єр-міністра цієї країни.

Прибуття Моді також збігається з Днем державного прапора України напередодні Дня незалежності.

Зокрема, до приїзду в Україну прем’єр-міністр Індії відвідав Польщу.

В Україні Моді пробуде всього кілька годин з огляду на безпекову ситуацію.

За інформацією ЗМІ, за результатами візиту не планується важливих заяв, однак ймовірно будуть підписані деякі угоди, серед іншого, у сферах сільського господарства та оборони.

Наразі Індія є найбільшим у світі імпортером обладнання та систем озброєння і Моді прагне змінити ситуацію за рахунок стимулювання місцевих оборонних виробників.

Прем’єр-міністр Індії також погодився сприяти обміну повідомленнями між президентом Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Моді напередодні прибуття до Києва виступив із заявою щодо необхідності переговорів між Україною та РФ стосовно завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні, - зазначив прем’єр-міністр Індії.

ЗМІ повідомляють, що Зеленський та Моді говоритимуть щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Окрім цього українська державна компанія "Зоря" - "Машпроект" веде переговори з приватними індійськими компаніями щодо спільного виробництва газових турбін для військових кораблів.

Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії.

Що відомо про позицію Індії стосовно війни Росії проти України

Наразі Індія займає позицію між Україною та Росією, оскільки продовжує залишатись найбільшим покупцем російської нафти.

Індія також не підтримала в ООН засудження російського повномасштабного вторгнення.

Індійська влада активно закликає до дотримання норм міжнародного права і розв’язання злочинної війни Росії проти України шляхом переговорів.

8 липня 2024 року індійський прем'єр відвідав резиденцію Путіна в Ново-Огарьово та назвав диктатора "другом". Зустріч політиків сталася того ж дня, коли росіяни атакували Київ та вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".

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