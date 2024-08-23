Для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Про що Моді говоритиме із Зеленським в рамках візиту до України

Зазначається, що це перший в історії двосторонніх відносин між Україною та Індією візит прем’єр-міністра цієї країни.

Прибуття Моді також збігається з Днем державного прапора України напередодні Дня незалежності.

Зокрема, до приїзду в Україну прем’єр-міністр Індії відвідав Польщу.

В Україні Моді пробуде всього кілька годин з огляду на безпекову ситуацію.

#BREAKING: Prime Minister @narendramodi reaches Ukraine’s Capital City of Kyiv on board the train Rail Force One. Indian diaspora welcomes PM Modi at Hotel Hyatt. Indian PM Narendra Modi becomes the first ever Indian PM to visit Ukraine. pic.twitter.com/85BmdWTBzj — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 23, 2024

За інформацією ЗМІ, за результатами візиту не планується важливих заяв, однак ймовірно будуть підписані деякі угоди, серед іншого, у сферах сільського господарства та оборони.

Наразі Індія є найбільшим у світі імпортером обладнання та систем озброєння і Моді прагне змінити ситуацію за рахунок стимулювання місцевих оборонних виробників.

Прем’єр-міністр Індії також погодився сприяти обміну повідомленнями між президентом Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Моді напередодні прибуття до Києва виступив із заявою щодо необхідності переговорів між Україною та РФ стосовно завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні, - зазначив прем’єр-міністр Індії. Поширити

ЗМІ повідомляють, що Зеленський та Моді говоритимуть щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Окрім цього українська державна компанія "Зоря" - "Машпроект" веде переговори з приватними індійськими компаніями щодо спільного виробництва газових турбін для військових кораблів.

Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії.

Що відомо про позицію Індії стосовно війни Росії проти України

Наразі Індія займає позицію між Україною та Росією, оскільки продовжує залишатись найбільшим покупцем російської нафти.

Індія також не підтримала в ООН засудження російського повномасштабного вторгнення.

Індійська влада активно закликає до дотримання норм міжнародного права і розв’язання злочинної війни Росії проти України шляхом переговорів.