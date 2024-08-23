День Державного прапора України. Зеленський та Сирський звернулися до українців — відео

23 серпня вся Україна святкує День Державного прапора. З цієї нагоди глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступили з потужними заявами.

Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

Український лідер взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України.

Окрім того, церемонію відвідали чимало посадовців, зокрема начальник ГУР Кирило Буданов та глава Міноборони Рустем Умєров та інші.

Президент України звернувся до всього народу, який продовжує боротьбу за незалежність власної країни.

Сьогодні ми, як і завжди, напередодні нашого Дня Незалежності України вшановуємо українські національні кольори — наш Прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що у наших синьо-жовтих кольорах закарбований увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими незламними.

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Сирський також звернувся до українців з нагоди свята

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зранку 23 серпня звернувся до усіх українців.

Він нагадав народу про те, яким є наш жовто-блакитний стяг.

Могутній — на броні українських танків. Рідний — на пікселі наших воїнів. Безпощадний — на крилі бойового літака. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, він наголосив, що український прапор — "символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима".