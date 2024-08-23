День Державного прапора України. Зеленський та Сирський звернулися до українців — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

День Державного прапора України. Зеленський та Сирський звернулися до українців — відео

Володимир Зеленський
День Державного прапора

23 серпня вся Україна святкує День Державного прапора. З цієї нагоди глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступили з потужними заявами.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський та Олександр Сирський виступили з нагоди Дня Державного прапора України з важливими промовами.
  • Президент країни нагадав про символічне значення українського стяга та його важливість для всього народу.
  • Сирський зазначив, що український прапор – символ свободи та перемоги, який надихає українців залишатися незламними.

Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

Український лідер взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України.

Окрім того, церемонію відвідали чимало посадовців, зокрема начальник ГУР Кирило Буданов та глава Міноборони Рустем Умєров та інші.

Президент України звернувся до всього народу, який продовжує боротьбу за незалежність власної країни.

Сьогодні ми, як і завжди, напередодні нашого Дня Незалежності України вшановуємо українські національні кольори — наш Прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що у наших синьо-жовтих кольорах закарбований увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими незламними.

Дивіться: величезний жовто-блакитний стяг замайорів у небі над Україною

Сирський також звернувся до українців з нагоди свята

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зранку 23 серпня звернувся до усіх українців.

Він нагадав народу про те, яким є наш жовто-блакитний стяг.

Могутній — на броні українських танків. Рідний — на пікселі наших воїнів. Безпощадний — на крилі бойового літака.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, він наголосив, що український прапор — "символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима".

Він (прапор України — ред.) — символ нашої Перемоги, — підсумував головнокомандувач.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ досягли нових успіхів у межах контрнаступу на Курщині
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 14 ударних дронів під час атаки Росії на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом в Україну
Володимир Зеленський та Нарендра Моді

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?