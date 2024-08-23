День Державного прапора України. Зеленський та Сирський звернулися до українців — відео

23 серпня вся Україна святкує День Державного прапора. З цієї нагоди глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступили з потужними заявами.
Головні тези:
- Володимир Зеленський та Олександр Сирський виступили з нагоди Дня Державного прапора України з важливими промовами.
- Президент країни нагадав про символічне значення українського стяга та його важливість для всього народу.
- Сирський зазначив, що український прапор – символ свободи та перемоги, який надихає українців залишатися незламними.
Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора
Український лідер взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України.
Окрім того, церемонію відвідали чимало посадовців, зокрема начальник ГУР Кирило Буданов та глава Міноборони Рустем Умєров та інші.
Президент України звернувся до всього народу, який продовжує боротьбу за незалежність власної країни.
Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що у наших синьо-жовтих кольорах закарбований увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими незламними.
Дивіться: величезний жовто-блакитний стяг замайорів у небі над Україною
Сирський також звернувся до українців з нагоди свята
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зранку 23 серпня звернувся до усіх українців.
Він нагадав народу про те, яким є наш жовто-блакитний стяг.
Окрім того, він наголосив, що український прапор — "символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима".
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