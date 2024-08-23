Зеленский раскрыл подробности исторической встречи с премьером Индии Моди
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Зеленский раскрыл подробности исторической встречи с премьером Индии Моди

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Нарендра Моди
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Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, впервые посетившим Украину.

Главные тезисы

  • Зеленский и Моди подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в сельском хозяйстве и культурной сфере.
  • Лидеры почтили память погибших украинских детей и выразили поддержку в борьбе с наркотиками и за качество медицинских средств.
  • Были согласованы документы по развитию стратегического партнерства между Украиной и Индией, включая сотрудничество в торговле и военно-технической области.
  • Встреча Зеленского и Моди открыла новую страницу в отношениях между странами, способствуя их совместному развитию и взаимной поддержке.
  • Подписанные соглашения о помощи для проектов в Украине, сотрудничестве в сельском хозяйстве и программе культурного обмена укрепляют партнерство между Украиной и Индией.

Что известно о результатах встречи Зеленского и Моди.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран проходили около 2 часов за закрытыми дверями.

Зеленский встретил Моду во дворе Мариинского дворца.

Затем Моде в торжественном зале Мариинского дворца оставил запись в книге почетных гостей.

По результатам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между украинским правительством и правительством Индии по поводу грантовой помощи для реализации проектов по развитию общин в Украине.

Также между правительствами стран было подписано соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере и сфере пищевой промышленности.

Кроме того, было подписано соглашение о программе культурного сотрудничества между Министерствами культуры Украины и Индии на 2024-2028 годы.

Составлен меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Министерства здоровья и семейного благополучия Индии.

Сегодня мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией. И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться, – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Со своей стороны, премьер-министр Индии пожелал Украине процветания и мира.

От имени народа Индии, численность которой составляет 1,4 млрд человек, я молюсь о мире, прогрессе и процветании дружественного народа Украины, - подчеркнул Моди.

Зеленский и Моде почтили память погибших в результате агрессии РФ украинских детей

Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди почтили память украинских детей, погибших в результате развязанной Россией преступной войны.

Лидеры возложили игрушки к месту мультимедийного мартиролога «Дети» в Киеве и почтили память погибших юных украинцев минутой молчания.

Зеленский провел историческую встречу с Моди в Киеве
Владимир Зеленский и Нарендра Моди

Генпрокурор Андрей Костин рассказал Владимиру Зеленскому и Нарендре Моде об истории создания этой экспозиции и российских обстрелах мест, где находятся дети.

С начала полномасштабного российского вторжения погибли 570 украинских детей. Впрочем, эта цифра неокончательна – нет всей информации с временно оккупированных территорий. Из-за постоянных российских атак количество жертв увеличивается.

Мультимедийный проект «Дети» был создан в июне 2022 года по случаю Дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В мартирологе отражены имена и фотографии юных украинцев, убитых государством-агрессором.

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