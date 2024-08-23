Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, впервые посетившим Украину.
Главные тезисы
- Зеленский и Моди подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в сельском хозяйстве и культурной сфере.
- Лидеры почтили память погибших украинских детей и выразили поддержку в борьбе с наркотиками и за качество медицинских средств.
- Были согласованы документы по развитию стратегического партнерства между Украиной и Индией, включая сотрудничество в торговле и военно-технической области.
- Встреча Зеленского и Моди открыла новую страницу в отношениях между странами, способствуя их совместному развитию и взаимной поддержке.
- Подписанные соглашения о помощи для проектов в Украине, сотрудничестве в сельском хозяйстве и программе культурного обмена укрепляют партнерство между Украиной и Индией.
Что известно о результатах встречи Зеленского и Моди.
Отмечается, что переговоры лидеров двух стран проходили около 2 часов за закрытыми дверями.
Зеленский встретил Моду во дворе Мариинского дворца.
Затем Моде в торжественном зале Мариинского дворца оставил запись в книге почетных гостей.
По результатам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между украинским правительством и правительством Индии по поводу грантовой помощи для реализации проектов по развитию общин в Украине.
Также между правительствами стран было подписано соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере и сфере пищевой промышленности.
Кроме того, было подписано соглашение о программе культурного сотрудничества между Министерствами культуры Украины и Индии на 2024-2028 годы.
Составлен меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Министерства здоровья и семейного благополучия Индии.
Со своей стороны, премьер-министр Индии пожелал Украине процветания и мира.
Зеленский и Моде почтили память погибших в результате агрессии РФ украинских детей
Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди почтили память украинских детей, погибших в результате развязанной Россией преступной войны.
Лидеры возложили игрушки к месту мультимедийного мартиролога «Дети» в Киеве и почтили память погибших юных украинцев минутой молчания.
Генпрокурор Андрей Костин рассказал Владимиру Зеленскому и Нарендре Моде об истории создания этой экспозиции и российских обстрелах мест, где находятся дети.
С начала полномасштабного российского вторжения погибли 570 украинских детей. Впрочем, эта цифра неокончательна – нет всей информации с временно оккупированных территорий. Из-за постоянных российских атак количество жертв увеличивается.
Мультимедийный проект «Дети» был создан в июне 2022 года по случаю Дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В мартирологе отражены имена и фотографии юных украинцев, убитых государством-агрессором.
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