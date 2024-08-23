Зеленський розкрив подробиці історичної зустрічі з прем'єром Індії Моді
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Зеленський розкрив подробиці історичної зустрічі з прем'єром Індії Моді

Офіс Президента України
Володимир Зеленський та Нарендра Моді

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який вперше відвідав Україну. 

Головні тези:

  • Під час історичної зустрічі між Зеленським та Моді було підписано меморандум про взаєморозуміння та угоди про співпрацю у сільському господарстві та культурному співробітництві.
  • Лідери вшанували пам'ять загиблих українських дітей, поклавши іграшки до музею “Діти” у Києві та провівши хвилину мовчання.
  • Зеленський та Моді узгодили чотири документи щодо розбудови стратегічного партнерства між Україною та Індією, включаючи торгівлю та військово-технічну співпрацю.
  • Меморандум про співпрацю Державної служби України з лікарських засобів та Індії свідчить про намір обох країн спільно боротися з наркотиками та контролювати якість медичних засобів.
  • Зустріч президента та прем'єр-міністра позначила нову сторінку у відносинах між Україною та Індією, що сприятиме спільному розвитку та взаємній підтримці між країнами.

Що відомо про результати зустрічі Зеленського і Моді

Зазначається, що переговори лідерів двох країн проходили близько 2 годин за зачиненими дверима.

Зеленський зустрів Моді на подвір’ї Маріїнського палацу.

Потім Моді в урочистій залі Маріїнського палацу залишив запис у книзі почесних гостей. 

За результатами зустрічі було підписано меморандум про взаєморозуміння між українським урядом та урядом Індії стосовно грантової допомоги для реалізації проєктів з розвитку громад в Україні.

Також між урядами країн було підписано угоду щодо співпраці у сільськогосподарській сфері та сфері харчової промисловості.

Окрім цього було підписано угоду про програму культурного співробітництва між Міністерствами культури України та Індії на 2024-2028 роки.

Укладений меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров'я та сімейного добробуту Індії.

На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися, - підкреслив президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії побажав Україні процвітання і миру.

Від імені народу Індії, чисельність якої складає 1,4 млрд людей, я молюся за мир, прогрес та процвітання дружнього народу України, - наголосив Моді.

Зеленський та Моді вшанували пам’ять загиблих внаслідок агресії РФ українських дітей

Президент Володимир Зеленський та прем’єр Індії Нарендра Моді вшанували пам’ять українських дітей, які загинули внаслідок розв’язаної Росією злочинної війни.

Лідери поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу «Діти» в Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання.

Зеленський провів історичну зустріч з Моді у Києві
Володимир Зеленський та Нарендра Моді

Генпрокурор Андрій Костін розповів Володимиру Зеленському й Нарендрі Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 570 українських дітей. Утім, ця цифра неостаточна – немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій. Через постійні російські атаки кількість жертв збільшується.

Мультимедійний проєкт «Діти» створили в червні 2022 року з нагоди Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У мартирологу відображені імена та фотографії юних українців, яких убила держава-агресорка.

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