Що відомо про результати зустрічі Зеленського і Моді

Зазначається, що переговори лідерів двох країн проходили близько 2 годин за зачиненими дверима.

Зеленський зустрів Моді на подвір’ї Маріїнського палацу.

Потім Моді в урочистій залі Маріїнського палацу залишив запис у книзі почесних гостей.

За результатами зустрічі було підписано меморандум про взаєморозуміння між українським урядом та урядом Індії стосовно грантової допомоги для реалізації проєктів з розвитку громад в Україні.

Також між урядами країн було підписано угоду щодо співпраці у сільськогосподарській сфері та сфері харчової промисловості.

Окрім цього було підписано угоду про програму культурного співробітництва між Міністерствами культури України та Індії на 2024-2028 роки.

Укладений меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров'я та сімейного добробуту Індії.

На сьогодні ми погодили зі стороною наших сьогоднішніх гостей, з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися, - підкреслив президент Володимир Зеленський. Поширити

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії побажав Україні процвітання і миру.

Від імені народу Індії, чисельність якої складає 1,4 млрд людей, я молюся за мир, прогрес та процвітання дружнього народу України, - наголосив Моді. Поширити

Зеленський та Моді вшанували пам’ять загиблих внаслідок агресії РФ українських дітей

Президент Володимир Зеленський та прем’єр Індії Нарендра Моді вшанували пам’ять українських дітей, які загинули внаслідок розв’язаної Росією злочинної війни.

Лідери поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу «Діти» в Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді

Генпрокурор Андрій Костін розповів Володимиру Зеленському й Нарендрі Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 570 українських дітей. Утім, ця цифра неостаточна – немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій. Через постійні російські атаки кількість жертв збільшується.