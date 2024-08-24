Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые применила ракету-дрон собственного производства "Паляница".
Главные тезисы
- Украина впервые использовала ракету-дрон “Паляница” собственного производства, демонстрируя инновации в оборонной отрасли.
- Президент Зеленский подчеркнул, что новая украинская ракета успешно атаковала стратегические цели оккупационной армии РФ.
- Применение ракеты-дрона “Паляница” стало ответом на угрозы со стороны России и подтверждением готовности Украины защищать свою независимость.
- Зеленский отметил нарушение суверенитета Украины со стороны России и обещал ответ за счет собственного оружия на угрозы извне.
- Украина подчеркнула готовность самостоятельно определять свой путь и сохранять независимость, не приемляя диктат со стороны России.
Что известно о первом использовании Украиной ракеты-дрона "Паляница"
Президент подчеркнул, что новейшее украинское оружие уже поразило стратегические цели оккупационной армии РФ.
Что еще говорил Зеленский по случаю Дня Независимости Украины
Президент отметил, что Украина будет давать стране-агрессорке ответ за счет собственного дальнобойного оружия по каждой точке на территории РФ, представляющей угрозу суверенитету и безопасности нашей страны.
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