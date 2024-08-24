Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен полагать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость. Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названия этих проклятых мест: «Саваслейка», «Оленья», «Энгельс», - подчеркнул глава государства в обращении к украинцам по случаю Дня Независимости.