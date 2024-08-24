Зеленский заявил о первом использовании Украиной ракеты-дрона "Паляница". Что о ней известно
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о первом использовании Украиной ракеты-дрона "Паляница". Что о ней известно

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина впервые применила ракету-дрон собственного производства "Паляница".

Главные тезисы

  • Украина впервые использовала ракету-дрон “Паляница” собственного производства, демонстрируя инновации в оборонной отрасли.
  • Президент Зеленский подчеркнул, что новая украинская ракета успешно атаковала стратегические цели оккупационной армии РФ.
  • Применение ракеты-дрона “Паляница” стало ответом на угрозы со стороны России и подтверждением готовности Украины защищать свою независимость.
  • Зеленский отметил нарушение суверенитета Украины со стороны России и обещал ответ за счет собственного оружия на угрозы извне.
  • Украина подчеркнула готовность самостоятельно определять свой путь и сохранять независимость, не приемляя диктат со стороны России.

Что известно о первом использовании Украиной ракеты-дрона "Паляница"

Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляницы". Это новый наш метод возмездия агрессору, – отметил глава государства во время участия в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

Президент подчеркнул, что новейшее украинское оружие уже поразило стратегические цели оккупационной армии РФ.

Знаем, что России будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что, - добавил Зеленский.

Что еще говорил Зеленский по случаю Дня Независимости Украины

Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен полагать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость. Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названия этих проклятых мест: «Саваслейка», «Оленья», «Энгельс», - подчеркнул глава государства в обращении к украинцам по случаю Дня Независимости.

Президент отметил, что Украина будет давать стране-агрессорке ответ за счет собственного дальнобойного оружия по каждой точке на территории РФ, представляющей угрозу суверенитету и безопасности нашей страны.

Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы, - убежден Зеленский.

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