Украина успешно испытала первую баллистическую ракету своего производства — Зеленский

Украина провела испытание первой баллистической ракеты

Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. Владимир Зеленский Президент Украины

Украина создала ракету "Паляница"

24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляница».

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.

Мы не шли с войной в Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Поделиться

Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов.