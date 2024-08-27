Украина успешно испытала первую баллистическую ракету своего производства — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты.
Главные тезисы
- Украина провела успешное испытание собственной ракеты «Паляница», первого боевого применения украинского оружия нового класса.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность разработчикам и производителям ракеты-дрона за их работу и вклад в оборонные возможности страны.
- Украина позиционирует использование ракеты «Паляница» как метод возмездия к агрессивным действиям противника и призывает к остановке атак на города.
- Согласно заявлению президента Украины, эффективным методом противостояния российской агрессии является атака на носителей вооружения противника.
Украина провела испытание первой баллистической ракеты
Украина создала ракету "Паляница"
24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляница».
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.
Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов.
Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах.
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