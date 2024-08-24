Зеленский показал украинскую ракету-дрон "Паляницу" — видео

Украинская ракета-дрон "Паляница" была разработана за полтора года. В пределах ее действия находятся несколько десятков военных аэропортов РФ.
Главные тезисы
- Украинская ракета-дрон "Паляница" разработана за полтора года и успешно применена против российских военных объектов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значимость нового оружия для защиты украинских городов.
- Украинская ракета-дрон создана для ударов по российским самолетам на военных аэродромах, чтобы остановить атаки на города.
- Основные характеристики ракеты, такие как радиус действия и количество изготовленных единиц, пока не раскрыты для публичности.
Появились новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов.
Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах.
Украина создала ракету "Паляница"
24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляница».
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.
Мы не шли с войной в Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен.
Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.
Украина пока не рассекречивает основные характеристики ракеты — радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.
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