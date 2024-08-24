Зеленский показал украинскую ракету-дрон "Паляницу" — видео
Категория
Украина
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Зеленский показал украинскую ракету-дрон "Паляницу" — видео

Владимир Зеленский
Зеленский показал украинскую ракету-дрон "Паляницу" — видео
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Украинская ракета-дрон "Паляница" была разработана за полтора года. В пределах ее действия находятся несколько десятков военных аэропортов РФ.

Главные тезисы

  • Украинская ракета-дрон "Паляница" разработана за полтора года и успешно применена против российских военных объектов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значимость нового оружия для защиты украинских городов.
  • Украинская ракета-дрон создана для ударов по российским самолетам на военных аэродромах, чтобы остановить атаки на города.
  • Основные характеристики ракеты, такие как радиус действия и количество изготовленных единиц, пока не раскрыты для публичности.

Появились новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч КАБов.

Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения — российским самолетам на военных аэродромах.

24 августа состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия — украинской дальнобойной ракеты-дрона «Паляница». Разработанной сами по себе, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Ракет-дронов будет становиться больше, чем стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день, — отметил Владимир Зеленский.

Украина создала ракету "Паляница"

24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляница».

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.

Мы не шли с войной в Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен.

Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.

Украина пока не рассекречивает основные характеристики ракеты — радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

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