Зеленский анонсировал разработку Украиной еще двух дальнобойных дронов из кластера "Паляниця"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал разработку Украиной еще двух дальнобойных дронов из кластера "Паляниця"

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил, что испытанная ракета-дрон «Паляниця» намного быстрее украинских дальнобойных дронов и более мощной. Также президент намекнул на другие подобные разработки, которыми занимается ВПК Украины.

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает новые дальнобойные дроны из кластера "Паляниця", демонстрирующие значительную скорость и мощность.
  • Успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця" показывает новый метод возмездия агрессору.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность разработки еще двух дронов типа "Паляниця" для укрепления обороноспособности страны.
  • Новая ракетная программа Украины активно развивается, стремясь выйти на новый уровень в области производства дальнобойных дронов.
  • Разработка и применение дальнобойных дронов является частью стратегии борьбы Украины с угрозами от агрессора и укрепления безопасности государства.

Украина разрабатывает еще два дрона типа "Паляницы" — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой и Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

В ракетную программу Украины входит кластер под названием Паляница. В кластер входят три изделия. Испытание первого прошло положительно, с чем я поздравил наше государство. Эта ракета-дрон намного быстрее наших дальнобойных дронов и более мощная. Это, в принципе, все детали, на которые я могу озвучить в открытом разговоре.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, сейчас над ракетной программой специалисты работают круглые сутки.

Главное, что работают люди 24/7, обещали (дальнобойность — ред) 1,5 тысячи километров, и сегодня у нас уже есть такие дроны, и это сильно. А теперь появляются дроны-ракеты и очень дальнобойные.

Украина применила в бою ракету-дрон "Паляниця"

24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляниця».

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.

Мы не шли с войной на Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен.

Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.

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