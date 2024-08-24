Зеленский анонсировал разработку Украиной еще двух дальнобойных дронов из кластера "Паляниця"

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил, что испытанная ракета-дрон «Паляниця» намного быстрее украинских дальнобойных дронов и более мощной. Также президент намекнул на другие подобные разработки, которыми занимается ВПК Украины.

Украина разрабатывает еще два дрона типа "Паляницы" — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой и Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

В ракетную программу Украины входит кластер под названием Паляница. В кластер входят три изделия. Испытание первого прошло положительно, с чем я поздравил наше государство. Эта ракета-дрон намного быстрее наших дальнобойных дронов и более мощная. Это, в принципе, все детали, на которые я могу озвучить в открытом разговоре. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, сейчас над ракетной программой специалисты работают круглые сутки.

Главное, что работают люди 24/7, обещали (дальнобойность — ред) 1,5 тысячи километров, и сегодня у нас уже есть такие дроны, и это сильно. А теперь появляются дроны-ракеты и очень дальнобойные. Поделиться

Украина применила в бою ракету-дрон "Паляниця"

24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляниця».

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.

Мы не шли с войной на Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен.