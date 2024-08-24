Зеленский анонсировал разработку Украиной еще двух дальнобойных дронов из кластера "Паляниця"

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил, что испытанная ракета-дрон «Паляниця» намного быстрее украинских дальнобойных дронов и более мощной. Также президент намекнул на другие подобные разработки, которыми занимается ВПК Украины.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает новые дальнобойные дроны из кластера "Паляниця", демонстрирующие значительную скорость и мощность.
- Успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця" показывает новый метод возмездия агрессору.
- Президент Зеленский подчеркнул важность разработки еще двух дронов типа "Паляниця" для укрепления обороноспособности страны.
- Новая ракетная программа Украины активно развивается, стремясь выйти на новый уровень в области производства дальнобойных дронов.
- Разработка и применение дальнобойных дронов является частью стратегии борьбы Украины с угрозами от агрессора и укрепления безопасности государства.
Украина разрабатывает еще два дрона типа "Паляницы" — Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой и Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
По его словам, сейчас над ракетной программой специалисты работают круглые сутки.
Украина применила в бою ракету-дрон "Паляниця"
24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона «Паляниця».
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.
Мы не шли с войной на Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен.
Зеленский поблагодарил всех, кто это обеспечил, — разработчиков, производителей и воинов.
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