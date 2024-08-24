Зеленський анонсував розробку Україною ще двох далекобійних дронів із кластера "Паляниця"

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що випробувана ракета-дрон «Паляниця» набагато швидша за українські далекобійні дрони й потужніша. Також президент натякнув на інші подібні розробки, якими займається ВПК України.
Головні тези:
- Україна активно розробляє нові далекобійні дрони з кластера «Паляниця».
- Ракета-дрон «Паляниця» демонструє значну швидкість та потужність у порівнянні з іншими українськими далекобійними дронами.
- Українська ракетна програма вже успішно впровадила новий клас зброї з ракетою-дроном «Паляниця» в бойові дії.
- Україна планує випустити ще два дрони типу «Паляниця», які будуть надійними та далекобійними.
- Розробка нових далекобійних дронів є частиною стратегії України з посилення обороноздатності та відповіді на загрози від агресора.
Україна розробляє ще два дрони типу “Паляниці” — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.
За його словами, зараз над ракетною програмою фахівці працюють цілодобово.
Україна застосувала в бою ракету-дрон “Паляниця”
24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.
Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.
Зеленський подякував усім, хто це забезпечив, — розробникам, виробникам і воїнам.
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