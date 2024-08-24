Зеленський анонсував розробку Україною ще двох далекобійних дронів із кластера "Паляниця"

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що випробувана ракета-дрон «Паляниця» набагато швидша за українські далекобійні дрони й потужніша. Також президент натякнув на інші подібні розробки, якими займається ВПК України.

Україна розробляє ще два дрони типу “Паляниці” — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

У ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». До кластера входить три вироби. Випробування першого пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша. Це, в принципі, всі деталі, на які можу озвучити у відкритій розмові. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, зараз над ракетною програмою фахівці працюють цілодобово.

Головне, що працюють люди 24/7, обіцяли (далекобійність — ред) 1,5 тисячі кілометрів, і сьогодні у нас є вже такі дрони, і це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети і дуже далекобійні. Поширити

Україна застосувала в бою ракету-дрон “Паляниця”

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.