Зеленський анонсував розробку Україною ще двох далекобійних дронів із кластера "Паляниця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував розробку Україною ще двох далекобійних дронів із кластера "Паляниця"

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня заявив, що випробувана ракета-дрон «Паляниця» набагато швидша за українські далекобійні дрони й потужніша. Також президент натякнув на інші подібні розробки, якими займається ВПК України.

Головні тези:

  • Україна активно розробляє нові далекобійні дрони з кластера «Паляниця».
  • Ракета-дрон «Паляниця» демонструє значну швидкість та потужність у порівнянні з іншими українськими далекобійними дронами.
  • Українська ракетна програма вже успішно впровадила новий клас зброї з ракетою-дроном «Паляниця» в бойові дії.
  • Україна планує випустити ще два дрони типу «Паляниця», які будуть надійними та далекобійними.
  • Розробка нових далекобійних дронів є частиною стратегії України з посилення обороноздатності та відповіді на загрози від агресора.

Україна розробляє ще два дрони типу “Паляниці” — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

У ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». До кластера входить три вироби. Випробування першого пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон набагато швидша наших далекобійних дронів і потужніша. Це, в принципі, всі деталі, на які можу озвучити у відкритій розмові.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, зараз над ракетною програмою фахівці працюють цілодобово.

Головне, що працюють люди 24/7, обіцяли (далекобійність — ред) 1,5 тисячі кілометрів, і сьогодні у нас є вже такі дрони, і це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети і дуже далекобійні.

Україна застосувала в бою ракету-дрон “Паляниця”

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.

Зеленський подякував усім, хто це забезпечив, — розробникам, виробникам і воїнам.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Козак Мамай. СБУ показала ще один український морський дрон — відео
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон
Експерти назвали найрезультативніший український морський дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про перше використання Україною ракети-дрона "Паляниця". Що про неї відомо
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?