Украина перехватила у РФ лидерство в использовании дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина перехватила у РФ лидерство в использовании дронов

Дрон ВСУ
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Источник:  Forbes

Во время аннексии Крыма преступная армия РФ умело использовала БПЛА и средства РЭС для ударов по позициям украинских военных, занимая лидерскую позицию в разработке и использовании этих средств.

Главные тезисы

  • Украина лишила Россию лидерства в использовании дронов и средств радиоэлектронной борьбы после начала вторжения на свою территорию.
  • Украинская оборонная промышленность активно развивается, опережая Россию в производстве и использовании военных технологий.
  • Западные союзники поддерживают Украину, обеспечивая преимущество в конфликте с Россией в разработке и развертывании новейших технологий.
  • Украина опережает Россию в разработке и применении технологий беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, что обеспечивает ей преимущество на поле боя.
  • Россия сталкивается с проблемами в масштабном производстве современных систем из-за ограничений и отсутствия поддержки, в отличие от Украины, активно развивающей свою оборонно-промышленную базу.

Как Украине удалось перехватить у РФ лидерство в применении БПЛА и средств РЭБ

После начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла преимущество в применении БПЛА и РЭБ.

Мировым лидером в области производства и применения БПЛА и РЭБ стала Украина.

В настоящее время украинские и российские производители дронов и РЭБ ведут борьбу за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые дадут военным преимущества на поле боя.

Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических областях.

Отмечается, что успех ВСУ в контрнаступлении на Курщине подтверждает преимущество в разработке и использовании дронов и систем РЭС.

Журналисты ссылаются на информацию, согласно которой продвижение ВСУ в тот или иной район Курской области проходит с использованием систем РЭБ для выведения из строя дронов оккупационной армии РФ.

Украина завоевала лидерство в использовании БПЛА и РЭБ
дрон ВСУ

После этого украинские военные разворачивают рои собственных дронов для поиска целей и ударов по позициям российских окупантов.

После этих ударов выдвигаются вперед сухопутные подразделения. Такие действия систематически повторяются, что позволяет украинским военным брать под контроль и удерживать территории на Курщине.

Между тем, способности российских оккупантов в использовании БпЛА и РЭБ существенно уменьшились.

Хотя российские беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы все еще мощны и эффективны, они оказывают меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику.

В чем преимущество Украины над РФ в производстве и использовании БПЛА и РЭБ

Исследователи RAND отмечают , что длительные промежутки времени на разработки систем мешают способности минобороны страны-агрессоры внедрять достижения коммерческих технологий.

Украина наоборот развивает свою оборонно-промышленную базу, обеспечивает прочные связи между коммерческим и оборонным секторами.

Большое количество компаний до войны занимавшихся коммерческими технологиями, переориентировались на разработку военной техники.

В настоящее время в Украине зарегистрировано около 200 компаний, производящих военные беспилотники, и 50 компаний, специализирующихся на системах радиоэлектронной борьбы.

У России с самого начала были проблемы с масштабным производством.

Значительная часть российских производственных мощностей сосредоточена на продаже за границу старых систем, а не на производстве современного оборудования для своих вооруженных сил.

До войны только ограниченное количество подразделений было оснащено модернизированными системами, в то время как большинство все еще полагалось на устаревшее оборудование советских времен.

Украина также извлекает выгоду от постоянного потока новых систем и технологий, предоставляемых ее западными союзниками, что укрепляет ее развитие и производственные возможности.

В противоположность этому, возможности России были ограничены торговыми эмбарго, введенными западными странами после вторжения в Украину.

Хотя Россия продолжает получать критически важные поставки из Китая, Ирана и других партнеров, она все еще сталкивается со значительным дефицитом во многих ключевых сферах.

В последние 30 месяцев украинские и российские разработчики вместе со своими международными партнерами соревновались за первенство в технологиях беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, которые оказались решающими в этом конфликте.

Хотя Россия изначально имела преимущество в этих отраслях, с тех пор она потеряла свое преобладание.

В то же время, способность Украины быстро внедрять инновации, производить и развертывать большое количество новых технологий дала ей преимущество, позволив опередить Россию в этих критически важных сферах.

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