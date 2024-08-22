Під час анексії Криму злочинна армія РФ вміло використовувала БпЛА та засоби РЕБ для ударів по позиціях українських військових, займаючи лідерську позицію у розробці та використанні цих засобів.

Як Україні вдалось перехопити у РФ лідерство у застосуванні БпЛА та засобів РЕБ

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну окупаційна армія РФ втратила перевагу у застосуванні БпЛА та РЕБ.

Світовим лідером у галузі виробництва і застосування БпЛА та РЕБ стала Україна.

Наразі українські та російські виробники дронів та РЕБ ведуть боротьбу за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які дадуть військовим переваги на полі бою.

Україна змогла випередити Росію в процесах розвитку, що дозволило їй швидше розгорнути більш досконалі системи, досягнувши переваги в цих технічних сферах.

Зазначається, що успіх ЗСУ у контрнаступі на Курщині підтверджує перевагу у розробці та використанні дронів та систем РЕБ.

Журналісти посилаються на інформацію, згідно з якої просування ЗСУ у той чи інший район на Курщині проходить із використанням систем РЕБ для виведення з ладу дронів окупаційної армії РФ.

дрон ЗСУ

Після цього українські військові розгортають рої власних дронів для пошуку цілей і ударів по позиціях російських окупантів.

Після цих ударів вперед висуваються сухопутні підрозділи. Такі дії систематично повторюються, що дає змогу українським військовим брати під контроль та утримувати території на Курщині.

Між тим спроможності російських окупантів у використанні БпЛА та РЕБ суттєво зменшились.

Хоча російські безпілотники і системи радіоелектронної боротьби все ще потужні та ефективні, вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна взяла на озброєння нові технології і тактику.

У чому полягає перевага України над РФ у виробництві та використанні БпЛА та РЕБ

Дослідні з RAND зазначають, що тривалі проміжки часу на розробки систем заважають здатності міноборони країни-агресорки впроваджувати досягнення комерційних технологій.

Україна ж навпаки розбудовує свою оборонно-промислову базу, забезпечує міцні зв'язки між комерційним та оборонним секторами.

Велика кількість компаній які до війни займалися комерційними технологіями, переорієнтувалися на розробку військової техніки.

Наразі в Україні зареєстровано близько 200 компаній, що виробляють військові безпілотники, і 50 компаній, що спеціалізуються на системах радіоелектронної боротьби.

У Росії від самого початку були проблеми із масштабним виробництвом.

Значна частина російських виробничих потужностей зосереджена на продажі за кордон старих систем, а не на виробництві найсучаснішого обладнання для своїх збройних сил.

До війни лише обмежена кількість підрозділів була оснащена модернізованими системами, в той час як більшість все ще покладалася на застаріле обладнання радянських часів.

Україна також отримує вигоду від постійного потоку нових систем і технологій, що надаються її західними союзниками, що зміцнює її розвиток і виробничі можливості.

На противагу цьому, можливості Росії були обмежені торговельними ембарго, запровадженими західними країнами після вторгнення в Україну.

Хоча Росія продовжує отримувати критично важливі поставки з Китаю, Ірану та від інших партнерів, вона все ще стикається зі значним дефіцитом у багатьох ключових сферах.

Протягом останніх 30 місяців українські та російські розробники разом зі своїми міжнародними партнерами змагалися за першість у технологіях безпілотних літальних апаратів та радіоелектронної боротьби, які виявилися вирішальними у цьому конфлікті.

Хоча Росія спочатку мала перевагу в цих галузях, з того часу вона втратила своє домінування.

Натомість здатність України швидко впроваджувати інновації, виробляти і розгортати велику кількість нових технологій дала їй перевагу, дозволивши випередити Росію в цих критично важливих сферах.