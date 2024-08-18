РФ кілька років розробляє важкий дрон С-70. Що про нього відомо

Російська держкорпорація "Ростех" розробляє важкі ударні безпілотники С-70 "Охотник". Однак попри заяви росіян про “успішні” розробки, проєкт триває вже понад десятиліття.

Що відомо про важкий дрон С-70

Як зазначається, перший заступник директора компанії Володимир Артяков запевняє, що проєкт просувається за планом і постачання озброєння відбудеться у встановлені Міноборони РФ терміни.

За словами Артякова, всі необхідні випробування вже пройдено, і він називає цей проєкт новим кроком у розвитку авіаційної робототехніки, який "не має аналогів у світі".

Однак, проєкт триває вже понад десятиліття. Вперше про нього заявили на авіасалоні "МАКС" у 2009 році. Розробка безпілотника почалася у 2012 році під керівництвом компанії "Сухой", а перший політ відбувся в 2019 році.

Дрон С-70 (фото — defence-ua.com)

Загалом варто відзначити, що проєкт С-70 "Охотник" — це типовий довгобуд, який бере свій початок ще з 2009 року, коли на авіасалоні "МАКС" вперше стало відомо про плани оборонного відомства РФ озброїти російське військо ударним дроном такого класу. Поширити

У 2021 році було замовлено ще три зразки С-70, які мали пройти випробування у 2022-2023 роках. Тоді ж показали відео з першим дроном, оснащеним системою, що дозволяє виконувати завдання без зв’язку з оператором.

Проте у квітні 2023 року серійне виробництво дрона знову відклали — тепер на 2025 рік.

Попри затримки, Росія продовжує заявляти про його унікальність, хоча фактично його проєкт затягнувся на роки, — підсумовує видання. Поширити

РФ скасувала контракти на продаж зброї міжнародним партнерам

Як зазначає розвідка, днями у Підмосков'ї відбулася виставка зброї "Армія-2024".

Зазвичай цей захід привертав увагу російських і міжнародних виробників оборонної продукції, але з початком повномасштабної війни Росії проти України міжнародний інтерес значно знизився.

Раніше подія проходила разом із російськими армійськими міжнародними іграми, які цього року знову скасували. Як відзначає британська розвідка, цьогоріч виставка була орієнтована на представників оборонного бізнесу, а не на широку аудиторію.

Розвідка зазначає, що на виставці були присутні російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, який назвав війну в Україні "збройним конфліктом між Росією та колективним Заходом".

Також на заході були представники Білорусі, Ірану та Північної Кореї.