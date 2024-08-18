РФ несколько лет разрабатывает тяжелый дрон С-70. Что о нем известно

Российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает тяжелые ударные беспилотники С-70 "Охотник". Однако, несмотря на заявления россиян об “успешных” разработках, проект продолжается уже более десяти лет.

Что известно о тяжелом дроне С-70

Как отмечается, первый заместитель директора компании Владимир Артяков уверяет, что проект продвигается по плану и поставка вооружения состоится в установленные Минобороны РФ сроки.

По словам Артякова, все необходимые испытания уже пройдены, и он называет этот проект новым шагом в развитии авиационной робототехники, который "не имеет аналогов в мире".

Однако проект длится уже более десяти лет. Впервые о нем заявили на авиасалоне "МАКС" в 2009 году. Разработка беспилотника началась в 2012 году под руководством компании Сухой, а первый полет состоялся в 2019 году.

Дрон С-70 (фото - defence-ua.com)

В целом следует отметить, что проект С-70 "Охотник" - это типичный долгострой, который берет свое начало еще с 2009 года, когда на авиасалоне "МАКС" впервые стало известно о планах оборонного ведомства РФ вооружить российское войско ударным дроном такого класса. Поделиться

В 2021 году было заказано еще три образца С-70, которые должны были пройти испытания в 2022-2023 годах. Тогда же показали видео с первым дроном, оснащенным системой, позволяющей выполнять задания без связи с оператором.

Однако в апреле 2023 года серийное производство дрона снова отложили — теперь на 2025 год.

Несмотря на задержки, Россия продолжает заявлять об его уникальности, хотя фактически его проект затянулся на годы, — заключает издание. Поделиться

РФ отменила контракты на продажу оружия международным партнерам

Как отмечает разведка, на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024".

Обычно это мероприятие привлекало внимание российских и международных производителей оборонной продукции, но с началом полномасштабной войны России против Украины международный интерес значительно снизился.

Ранее событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова отменили. Как отмечает британская разведка, выставка в этом году была ориентирована на представителей оборонного бизнеса, а не на широкую аудиторию.

Разведка отмечает, что на выставке присутствовали российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, назвавший войну в Украине "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".

Также на мероприятии были представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.