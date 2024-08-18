РФ несколько лет разрабатывает тяжелый дрон С-70. Что о нем известно
Категория
Мир
Дата публикации

РФ несколько лет разрабатывает тяжелый дрон С-70. Что о нем известно

РФ несколько лет разрабатывает тяжелый дрон С-70. Что о нем известно
Читати українською
Источник:  Defense Express

Российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает тяжелые ударные беспилотники С-70 "Охотник". Однако, несмотря на заявления россиян об “успешных” разработках, проект продолжается уже более десяти лет.

Главные тезисы

  • Проект тяжелого беспилотника С-70 “Охотник” разрабатывается компанией “Ростех” РФ уже более десяти лет.
  • Первый полет дрона состоялся в 2019 году, однако серийное производство отложено до 2025 года.
  • Российские изготовители оружия вынуждены наращивать производство из-за войны против Украины, что влечет за собой отсрочку некоторых контрактов на экспорт оружия.

Что известно о тяжелом дроне С-70

Как отмечается, первый заместитель директора компании Владимир Артяков уверяет, что проект продвигается по плану и поставка вооружения состоится в установленные Минобороны РФ сроки.

По словам Артякова, все необходимые испытания уже пройдены, и он называет этот проект новым шагом в развитии авиационной робототехники, который "не имеет аналогов в мире".

Однако проект длится уже более десяти лет. Впервые о нем заявили на авиасалоне "МАКС" в 2009 году. Разработка беспилотника началась в 2012 году под руководством компании Сухой, а первый полет состоялся в 2019 году.

Дрон С-70 (фото - defence-ua.com)

В целом следует отметить, что проект С-70 "Охотник" - это типичный долгострой, который берет свое начало еще с 2009 года, когда на авиасалоне "МАКС" впервые стало известно о планах оборонного ведомства РФ вооружить российское войско ударным дроном такого класса.

В 2021 году было заказано еще три образца С-70, которые должны были пройти испытания в 2022-2023 годах. Тогда же показали видео с первым дроном, оснащенным системой, позволяющей выполнять задания без связи с оператором.

Однако в апреле 2023 года серийное производство дрона снова отложили — теперь на 2025 год.

Несмотря на задержки, Россия продолжает заявлять об его уникальности, хотя фактически его проект затянулся на годы, — заключает издание.

РФ отменила контракты на продажу оружия международным партнерам

Как отмечает разведка, на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024".

Обычно это мероприятие привлекало внимание российских и международных производителей оборонной продукции, но с началом полномасштабной войны России против Украины международный интерес значительно снизился.

Ранее событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова отменили. Как отмечает британская разведка, выставка в этом году была ориентирована на представителей оборонного бизнеса, а не на широкую аудиторию.

Разведка отмечает, что на выставке присутствовали российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, назвавший войну в Украине "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".

Также на мероприятии были представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

Российские изготовители оружия вынуждены наращивать производство, чтобы обеспечивать войну в Украине. Поэтому некоторые контракты на экспорт оружия были отложены, поскольку приоритет отдается потребностям российских войск, — отмечается в отчете.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал полицейский автомобиль на Николаевщине — есть пострадавшие
Национальная полиция Украины
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал украинское оружие, которое беспощадно бьет Россию — видео
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ используют редкое и ценное оружие в боях на Курщине
Танки Challenger 2

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?