РФ несколько лет разрабатывает тяжелый дрон С-70. Что о нем известно

Российская госкорпорация "Ростех" разрабатывает тяжелые ударные беспилотники С-70 "Охотник". Однако, несмотря на заявления россиян об “успешных” разработках, проект продолжается уже более десяти лет.
Главные тезисы
- Проект тяжелого беспилотника С-70 “Охотник” разрабатывается компанией “Ростех” РФ уже более десяти лет.
- Первый полет дрона состоялся в 2019 году, однако серийное производство отложено до 2025 года.
- Российские изготовители оружия вынуждены наращивать производство из-за войны против Украины, что влечет за собой отсрочку некоторых контрактов на экспорт оружия.
Что известно о тяжелом дроне С-70
Как отмечается, первый заместитель директора компании Владимир Артяков уверяет, что проект продвигается по плану и поставка вооружения состоится в установленные Минобороны РФ сроки.
По словам Артякова, все необходимые испытания уже пройдены, и он называет этот проект новым шагом в развитии авиационной робототехники, который "не имеет аналогов в мире".
Однако проект длится уже более десяти лет. Впервые о нем заявили на авиасалоне "МАКС" в 2009 году. Разработка беспилотника началась в 2012 году под руководством компании Сухой, а первый полет состоялся в 2019 году.
В 2021 году было заказано еще три образца С-70, которые должны были пройти испытания в 2022-2023 годах. Тогда же показали видео с первым дроном, оснащенным системой, позволяющей выполнять задания без связи с оператором.
Однако в апреле 2023 года серийное производство дрона снова отложили — теперь на 2025 год.
РФ отменила контракты на продажу оружия международным партнерам
Как отмечает разведка, на днях в Подмосковье прошла выставка оружия "Армия-2024".
Обычно это мероприятие привлекало внимание российских и международных производителей оборонной продукции, но с началом полномасштабной войны России против Украины международный интерес значительно снизился.
Ранее событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова отменили. Как отмечает британская разведка, выставка в этом году была ориентирована на представителей оборонного бизнеса, а не на широкую аудиторию.
Разведка отмечает, что на выставке присутствовали российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, назвавший войну в Украине "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом".
Также на мероприятии были представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
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