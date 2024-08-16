Российский дрон атаковал полицейский автомобиль на Николаевщине — есть пострадавшие

В Николаевской области российский дрон атаковал служебный автомобиль полицейских, приехавших документировать последствия предварительной атаки
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал полицейский автомобиль в Николаевской области, причинив ранения троим правоохранителям.
- Начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины в связи с нарушениями правил войны в этом регионе.
- Полицейские, получившие взрывные ранения, находятся на лечении, их жизни не находятся под угрозой.
Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на полицейский автомобиль в Николаевской области
Пострадали три правоохранителя.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В этот момент военные РФ нанесли повторный удар беспилотником по служебному автомобилю.
Полицейские получили взрывные ранения. Сейчас они находятся на лечении, их жизни ничего не угрожает.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ
19 июля российская террористическая армия ударила тремя ракетами по Николаеву. Пока известно о трех погибших, в том числе одного ребенка.
Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ваньок".
Погибло несколько (кроме женщины). 1 из погибших — ребенок (около 10 лет), его разорвало на части, принял на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежал.
В*бали ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Второй приход за городом.
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