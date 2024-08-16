Российский дрон атаковал полицейский автомобиль на Николаевщине — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал полицейский автомобиль на Николаевщине — есть пострадавшие

Национальная полиция Украины
Дрон
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В Николаевской области российский дрон атаковал служебный автомобиль полицейских, приехавших документировать последствия предварительной атаки

 

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал полицейский автомобиль в Николаевской области, причинив ранения троим правоохранителям.
  • Начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины в связи с нарушениями правил войны в этом регионе.
  • Полицейские, получившие взрывные ранения, находятся на лечении, их жизни не находятся под угрозой.

Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на полицейский автомобиль в Николаевской области

Пострадали три правоохранителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трое сотрудников отделения полиции №7 Николаевского районного управления приехали к жителям села в Куцурубской общине области, чтобы задокументировать последствия вражеской атаки FPV-дронами.

В этот момент военные РФ нанесли повторный удар беспилотником по служебному автомобилю.

Полицейские получили взрывные ранения. Сейчас они находятся на лечении, их жизни ничего не угрожает.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ

19 июля российская террористическая армия ударила тремя ракетами по Николаеву. Пока известно о трех погибших, в том числе одного ребенка.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибших уже трое, в том числе и ребенок.

Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ваньок".

Погибло несколько (кроме женщины). 1 из погибших — ребенок (около 10 лет), его разорвало на части, принял на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежал.

В*бали ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Второй приход за городом.

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