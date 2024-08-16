Російський дрон атакував поліцейське авто на Миколаївщині — є постраждалі

На Миколаївщині російський дрон атакував службовий автомобіль поліцейських, які приїхали документувати наслідки попередньої атаки.

Російські військові скинули вибухівку з дрона на поліцейське авто на Миколаївщині

Постраждало троє правоохоронців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління приїхали до мешканців села в Куцурубській громаді області, щоб задокументувати наслідки ворожої атаки FPV-дронами. Поширити

У цей момент військові РФ завдали повторного удару безпілотником по службовому автомобілю.

Поліцейські дістали вибухові поранення. Нині вони перебувають на лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

19 липня російська терористична армія вдарила трьома ракетами по Миколаєву. Наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі однієї дитини.

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих вже троє, у тому числі і дитина. Поширити

Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.

Загиблих кілька (крім жінки). 1 із загиблих — дитина (близько 10 років), її розірвало на частини, прийняла на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла.