Росіяни скаржаться на масштабну атаку дронів на Москву — відео

У РФ заявили про одну з наймасштабніших атак на Москву, внаслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів.
Головні тези:
- Мер Москви повідомив про збиття 10 безпілотників у рамках однієї з наймасштабніших спроб атаки Москви.
- Російське Міноборони стверджує, що за ніч ППО нібито збило 45 дронів на території Росії.
- У Ростовській області триває пожежа на комбінаті після атаки українських дронів, гасить вже третій день.
- Займання на комбінаті збільшується, пожежу локалізувати поки не вдалося, працюють сотні рятувальників.
- Пожежники намагаються запобігти детонації, постійно поливаючи територію між цистернами з дизпаливом.
Що відомо про атаку дронів на Москву
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, загалом в області було нібито збито 10 безпілотників.
За словами мера, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає. На місці події працюють фахівці екстрених служб.
Згодом російське Міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії.
Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською — 23, над Бєлгородською — 6, над Калузькою — 3 і над Курською — 2.
У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі
У Ростовській області РФ після атаки українських дронів третій день гасять пожежу на комбінаті "Кавказ". Площа займання збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.
Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 місткостей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.
Поки що займання локалізувати не вдалося. Пожежники постійно проливають територію між цистернами, щоб не допустити детонації.
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