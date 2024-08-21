Россияне жалуются на масштабную атаку дронов на Москву — видео

В РФ заявили об одной из самых масштабных атак на Москву, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.

Что известно об атаке дронов на Москву.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в области было якобы сбито 10 беспилотников.

Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время, — отметил Собянин. Поделиться

По словам мэра, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Впоследствии российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбило 45 беспилотников на территории России.

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской — 23, над Белгородской — 6, над Калужской — 3 и над Курской — 2.

В Ростовской области россияне третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

В Ростовской области РФ после атаки украинских дронов третий день тушат пожар на комбинате "Кавказ". Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.