Россияне жалуются на масштабную атаку дронов на Москву — видео
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Россияне жалуются на масштабную атаку дронов на Москву — видео

Россияне жалуются на масштабную атаку дронов на Москву — видео
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Источник:  online.ua

В РФ заявили об одной из самых масштабных атак на Москву, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.

Главные тезисы

  • Один из самых масштабных случаев атаки на Москву: российская ПВО сбила 10 дронов, сообщает мэр города.
  • Минобороны заявляет о 45 сбитых дронах за ночь, включая атаки на различные регионы России.
  • В Ростовской области продолжается тушение пожара на нефтебазе после атаки украинских дронов.
  • Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сейчас горят дизельные емкости.

Что известно об атаке дронов на Москву.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в области было якобы сбито 10 беспилотников.

Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время, — отметил Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Впоследствии российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбило 45 беспилотников на территории России.

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской — 23, над Белгородской — 6, над Калужской — 3 и над Курской — 2.

В Ростовской области россияне третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

В Ростовской области РФ после атаки украинских дронов третий день тушат пожар на комбинате "Кавказ". Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.

Пока возгорания локализовать не удалось. Пожарные постоянно проливают территорию между цистернами, чтобы не допустить детонации.

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