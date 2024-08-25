Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляницю" — відео

Українська ракета-дрон "Паляниця" була розроблена за півтора року. В межах її дії знаходяться кілька десятків військових аеропортів РФ.

Зʼявилися нові деталі про українську ракету-дрон "Паляницю"

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.

Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння — російських літаках на військових аеродромах.

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї — української далекобійної ракети-дрона «Паляниця». Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Володимир Зеленський Президент України

Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Україна створила ракету "Паляниця"

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.

Зеленський подякував усім, хто це забезпечив, — розробникам, виробникам і воїнам.