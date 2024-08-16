США увеличивают производство дальнобойных ракет на фоне войны России против Украины

Американские ракеты JASSM по мощности сравнимы с авиабомбой, но летят они на сотни километров. США планируют производить больше подобных ракет уже в последующие годы.
Главные тезисы
- США увеличивают производство дальнобойных ракет JASSM и LRASM в связи с конфликтом между Россией и Украиной.
- Ракеты JASSM обладают высокой точностью и мощной боевой частью, что делает их эффективными для поражения важных наземных целей на больших расстояниях.
- Соглашение с Lockheed Martin на расширение производства ракет свидетельствует об обострении ситуации на Востоке и возможном влиянии на международную политику.
- США планируют потратить около 130 млн. долларов на расширение предприятия для производства ракет в штате Флорида.
- Ракеты JASSM могут быть поставлены в Украину и запускаться с истребителей F-16 для эффективного поражения целей на больших расстояниях.
США увеличивают производство дальнобойных ракет: что известно
США планируют увеличить производство противокорабельных ракет LRASM и крылатых ракет JASSM. Последние могут поставить в Украину.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.
Это соглашение с Lockheed Martin было заключено на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что США намерены поставлять Украине ракеты JASSM.
Ракеты JASSM могут запускаться с F-16.
Американская ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — унитарная ударная ракета класса "воздух-земля") — высокоточная управляемая ракета большой дальности, разработанная для поражения хорошо защищенных важных наземных целей.
Может запускаться с разных платформ, в том числе стратегических бомбардировщиков и истребителей F-16.
Ракета JASSM создана как малозаметная для систем обнаружения, что делает ее менее уязвимой к враждебным системам ПВО. Она оснащена мощной боевой частью в 450 кг, сравнимой с авиабомбой ФАБ-500. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 370 км (в версии JASSM-ER — до 925 км).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-