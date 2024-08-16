США увеличивают производство дальнобойных ракет на фоне войны России против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

США увеличивают производство дальнобойных ракет на фоне войны России против Украины

U.S. Department of Defense
CША
Читати українською

Американские ракеты JASSM по мощности сравнимы с авиабомбой, но летят они на сотни километров. США планируют производить больше подобных ракет уже в последующие годы.

Главные тезисы

  • США увеличивают производство дальнобойных ракет JASSM и LRASM в связи с конфликтом между Россией и Украиной.
  • Ракеты JASSM обладают высокой точностью и мощной боевой частью, что делает их эффективными для поражения важных наземных целей на больших расстояниях.
  • Соглашение с Lockheed Martin на расширение производства ракет свидетельствует об обострении ситуации на Востоке и возможном влиянии на международную политику.
  • США планируют потратить около 130 млн. долларов на расширение предприятия для производства ракет в штате Флорида.
  • Ракеты JASSM могут быть поставлены в Украину и запускаться с истребителей F-16 для эффективного поражения целей на больших расстояниях.

США увеличивают производство дальнобойных ракет: что известно

США планируют увеличить производство противокорабельных ракет LRASM и крылатых ракет JASSM. Последние могут поставить в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

На расширение производственных мощностей под эти ракеты Пентагон планирует потратить около 130 млн. дол. Расширят предприятие в городе Орландо, штат Флорида, принадлежащее компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Работы хотят завершить до 15 декабря 2027 года.

Это соглашение с Lockheed Martin было заключено на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что США намерены поставлять Украине ракеты JASSM.

Ракеты JASSM могут запускаться с F-16.

Американская ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — унитарная ударная ракета класса "воздух-земля") — высокоточная управляемая ракета большой дальности, разработанная для поражения хорошо защищенных важных наземных целей.

Может запускаться с разных платформ, в том числе стратегических бомбардировщиков и истребителей F-16.

Ракета JASSM создана как малозаметная для систем обнаружения, что делает ее менее уязвимой к враждебным системам ПВО. Она оснащена мощной боевой частью в 450 кг, сравнимой с авиабомбой ФАБ-500. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 370 км (в версии JASSM-ER — до 925 км).

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Наступление ВСУ на Курщине меняет позицию США по военной поддержке Украины
Джо Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США могут передать Украине ракеты для уничтожения Крымского моста. Что о них известно
Крылатая ракета JASSM
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Пентагоне назвали причину ограничений использования Украиной оружия США для ударов по РФ
Минобороны США
Пуск ракеты ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?