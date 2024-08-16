США увеличивают производство дальнобойных ракет на фоне войны России против Украины

Американские ракеты JASSM по мощности сравнимы с авиабомбой, но летят они на сотни километров. США планируют производить больше подобных ракет уже в последующие годы.

США увеличивают производство дальнобойных ракет: что известно

США планируют увеличить производство противокорабельных ракет LRASM и крылатых ракет JASSM. Последние могут поставить в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

На расширение производственных мощностей под эти ракеты Пентагон планирует потратить около 130 млн. дол. Расширят предприятие в городе Орландо, штат Флорида, принадлежащее компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Работы хотят завершить до 15 декабря 2027 года. Поделиться

Это соглашение с Lockheed Martin было заключено на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что США намерены поставлять Украине ракеты JASSM.

Ракеты JASSM могут запускаться с F-16.

Американская ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — унитарная ударная ракета класса "воздух-земля") — высокоточная управляемая ракета большой дальности, разработанная для поражения хорошо защищенных важных наземных целей.

Может запускаться с разных платформ, в том числе стратегических бомбардировщиков и истребителей F-16.

Ракета JASSM создана как малозаметная для систем обнаружения, что делает ее менее уязвимой к враждебным системам ПВО. Она оснащена мощной боевой частью в 450 кг, сравнимой с авиабомбой ФАБ-500. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 370 км (в версии JASSM-ER — до 925 км).