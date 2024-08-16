По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, до сих пор Россия не ответила ни на одно из так называемых "сечений красных линий", однако это не означает, что так будет и дальше.

США продолжают опасаться эскалации со стороны России в случае разрешения Украине на удары дальнобойным оружием

По словам Сингх, гарантий того, что Россия в будущем не ответит в случае разрешения Украине бить дальнобойным оружием США по объектам на ее территории, нет.

То, что Россия не ответила на что-либо, не означает, что она не может или не ответит в будущем, - объясняет заместитель представителя Пентагона. Поделиться

Пуски ракет ATACMS

В то же время Сингх отметила, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, но и коалиция партнеров.

Те средства, которые мы им предоставляем. Вы должны помнить, это не только США. Это коалиция стран, которые объединяются через формат Рамштайн и предоставляют оружие и средства для поддержки Украине. Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффектными на поле боя, – это объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И, конечно, мы обеспокоены эскалацией, - отметила Сингх. Поделиться

В США не планируют разрешать Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по РФ

В материале CNN отмечается , что США не планируют снимать с Украины ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по стратегическим целям и объектам на территории России.

По словам нескольких официальных лиц, причина не в риске эскалации.

Ситуация состоит в том, что в США ограничен запас ракет большой дальности ATACMS для поставок Украине.

В этой связи Вашингтон считает, что их лучше использовать для продолжения атак по Крыму.