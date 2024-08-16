По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, до сих пор Россия не ответила ни на одно из так называемых "сечений красных линий", однако это не означает, что так будет и дальше.
Главные тезисы
- Отсутствие гарантий реакции России на удары Украины является ключевым аспектом ограничения использования американского оружия.
- Ограниченный запас ракет ATACMS в США мотивирует использование их для атак на Крым, а не на территории России.
- Потенциальная эскалация конфликта и боязнь за дальнейшие действия России являются основными причинами, почему США не разрешают Украине проводить удары дальнобойным оружием.
- Оружие и средства для обороны предоставляются Украине не только США, но и коалицией стран, помогающих в отражении российских сил и восстановлении суверенитета.
- США не планируют снимать ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для Украины в ближайшем будущем из-за опасений эскалации конфликта со стороны России.
США продолжают опасаться эскалации со стороны России в случае разрешения Украине на удары дальнобойным оружием
По словам Сингх, гарантий того, что Россия в будущем не ответит в случае разрешения Украине бить дальнобойным оружием США по объектам на ее территории, нет.
В то же время Сингх отметила, что оружие и средства для обороны предоставляют Украине не только США, но и коалиция партнеров.
В США не планируют разрешать Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по РФ
В материале CNN отмечается , что США не планируют снимать с Украины ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по стратегическим целям и объектам на территории России.
По словам нескольких официальных лиц, причина не в риске эскалации.
Ситуация состоит в том, что в США ограничен запас ракет большой дальности ATACMS для поставок Украине.
В этой связи Вашингтон считает, что их лучше использовать для продолжения атак по Крыму.
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