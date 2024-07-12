США разрабатывают для Украины дальнобойную высокоточную ракету
Категория
Украина
Дата публикации

США разрабатывают для Украины дальнобойную высокоточную ракету

ракета армии США
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Источник:  online.ua

В воздушных силах армии США отметили, что именно Украина первой должна получить перспективный и относительно недорогой высокоточный боеприпас Extended Range Attack Munition (ERAM)

Главные тезисы

  • США создают высокоточную ракету ERAM для передачи Украине в целях обеспечения безопасности от угроз со стороны России.
  • Ракета ERAM обладает характеристиками: масса 220 кг, дальность более 400 км, максимальная скорость М=0,6 и точность в пределах 10 м.
  • Позиция Германии и Великобритании по использованию западного оружия в конфликте с РФ вызывает противоречия, несмотря на поддержку Украины.
  • Разработка и передача ракеты ERAM Украине свидетельствуют о поддержке союзников и стремлении предотвратить эскалацию конфликта между Россией и НАТО.
  • Ракета ERAM представляет интерес не только для Украины, но и для американских военных, ищущих эффективное и доступное вооружение.

Что известно о разработке в США ракеты ERAM и передаче ее Украине

В материале Aviation Week говорится , что речь идет об авиационной ракете.

Подчеркивается, что этот боеприпас позволит украинским военным поражать цели оккупационной армии РФ на большем расстоянии, чем существующие образцы западных вооружений, среди которых бомбы AASM.

США готовят для Украины дальнобойную ракету ERAM
Макет авиационной ракеты США ERAM

Что известно о характеристиках ракеты ERAM

  • Масса: 220 кг;

  • Дальность: более 400 км;

  • Максимальная скорость: менее М=0,6;

  • Боевая часть: осколочно-фугасная (вероятно);

  • Точность: в пределах 10м.

Отмечается, что в течение двух лет в США планируется произвести около тысячи этих ракет.

Система навигации ERAM должна работать в условиях ухудшения сигнала GPS, что крайне актуально в условиях активного развития российского РЭБа.

По мнению аналитиков, в Extended Range Attack Munition могут быть заинтересованы и американские военные, неоднократно дававшие понять, что ищут дешевый авиационный боеприпас.

Шольц неожиданно выступил против расширения Украине разрешения на удары западным оружием по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Владимира Зеленского о расширенном разрешении на использование западного оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ.

Никто не собирается изменять действующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО. А это требует мудрости, ясности и жесткости, - заявил Шольц.

Между тем, по информации британских СМИ, в Минобороны Великобритании также не подтверждают предоставление Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ.

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