У Повітряних силах армії США зазначили, що саме Україна першою має отримати перспективний і відносно недорогий високоточний боєприпас Extended Range Attack Munition (ERAM)

Що відомо про розробку у США ракети ERAM та передачу її Україні

У матеріалі Aviation Week зазначається, що мова йде про авіаційну ракету.

Підкреслюється, що цей боєприпас дасть змогу українським військовим вражати цілі окупаційної армії РФ на більшій відстані, ніж наявні наразі зразки західних озброєнь, серед яких бомби AASM.

Макет авіаційної ракети США ERAM

Що відомо про характеристики ракети ERAM

Маса: 220 кг;

Дальність: більше 400 км;

Максимальна швидкість: не менше М=0,6;

Бойова частина: осколково-фугасна (ймовірно);

Точність: в межах 10 м.

Зазначається, що протягом двох років у США планують виробити близько тисячі цих ракет.

Система навігації ERAM має працювати в умовах погіршення сигналу GPS, що є вкрай актуальним в умовах активного розвитку російського РЕБу.

На думку аналітиків, у Extended Range Attack Munition можуть бути зацікавлені і американські військові, які неодноразово давали зрозуміти, що шукають дешевий авіаційний боєприпас.

Шольц неочікувано виступив проти розширення Україні дозволу на удари західною зброєю по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента Володимира Зеленського щодо розширеного дозволу на використання західної зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.

Ніхто не збирається змінювати чинні вимоги та керівні принципи — і на те є вагомі причини. Наше завдання — забезпечити щонайбільшу підтримку Україні, але не допустити переростання війни у війну між Росією і НАТО. А це вимагає мудрості, ясності та твердості, - заявив Шольц. Поширити

Між тім, за інформацією британських ЗМІ, в Міноборони Великої Британії також не підтверджують надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ.