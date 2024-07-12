У Повітряних силах армії США зазначили, що саме Україна першою має отримати перспективний і відносно недорогий високоточний боєприпас Extended Range Attack Munition (ERAM)
Головні тези:
- Ракета ERAM - високоточний боєприпас для українських військових з характеристиками: маса 220 кг, дальність більше 400 км, максимальна швидкість не менше М=0,6 та точність в межах 10 м.
- США планують випустити близько тисячі ракет ERAM, що дозволить українським військовим ефективно вражати цілі окупаційної армії РФ на великій відстані.
- Ракета ERAM обладнана системою навігації, яка працює в умовах погіршення сигналу GPS, що є важливим у контексті активного розвитку російського РЕБу.
- Позиція канцлера Німеччини та Міноборони Великої Британії щодо використання західної зброї для ударів по території РФ суперечлива, незважаючи на підтримку України.
- Розробка та передача ракети ERAM Україні свідчать про підтримку союзників у боротьбі проти загрози з боку російської агресії.
Що відомо про розробку у США ракети ERAM та передачу її Україні
У матеріалі Aviation Week зазначається, що мова йде про авіаційну ракету.
Підкреслюється, що цей боєприпас дасть змогу українським військовим вражати цілі окупаційної армії РФ на більшій відстані, ніж наявні наразі зразки західних озброєнь, серед яких бомби AASM.
Що відомо про характеристики ракети ERAM
Маса: 220 кг;
Дальність: більше 400 км;
Максимальна швидкість: не менше М=0,6;
Бойова частина: осколково-фугасна (ймовірно);
Точність: в межах 10 м.
Зазначається, що протягом двох років у США планують виробити близько тисячі цих ракет.
Система навігації ERAM має працювати в умовах погіршення сигналу GPS, що є вкрай актуальним в умовах активного розвитку російського РЕБу.
На думку аналітиків, у Extended Range Attack Munition можуть бути зацікавлені і американські військові, які неодноразово давали зрозуміти, що шукають дешевий авіаційний боєприпас.
Шольц неочікувано виступив проти розширення Україні дозволу на удари західною зброєю по РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента Володимира Зеленського щодо розширеного дозволу на використання західної зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ.
Між тім, за інформацією британських ЗМІ, в Міноборони Великої Британії також не підтверджують надання Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ.
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