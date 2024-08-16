За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, досі Росія не відповіла на жоден з так званих “перетинів червоних ліній", однак це не означає, що так буде і далі.
Головні тези:
- США не ризикують дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ через страх перед ескалацією.
- Україні надають зброю та підтримку не лише США, а й коаліція країн, які допомагають у відбитті російських сил і поверненні суверенітету.
- Обмежений запас ракет ATACMS у США спонукає до розгляду їх використання для атак на Крим, а не на території Росії.
- Потенційна ескалація конфлікту та відсутність гарантій реакції Росії - ключові аспекти, які обумовлюють обмеження у наданні Україні можливості ударів далекобійною зброєю.
- Питання використання зброї для ударів по РФ залишається актуальним у контексті конфлікту між Росією та Україною.
США продовжують боятись ескалації з боку Росії у разі дозволу Україні на удари далекобійною зброєю
За словами Сінгх, гарантій того, що Росія у майбутньому не відповість у разі дозволу Україні бити далекобійною зброєю США по об’єктах на її території, не має.
Водночас Сінгх наголосила, що зброю та засоби для оборони надають Україні не лише США, а коаліція партнерів.
У США не планують дозволяти Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по РФ
У матеріалі CNN зазначається, що США не планують знімати з України обмеження на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по стратегічних цілях і об’єктах на території Росії.
За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації.
Ситуація полягає в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності ATACMS для постачання Україні.
У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму.
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