У Пентагоні назвали причину обмежень щодо використання Україною зброї США для ударів по РФ
Категорія
Політика
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У Пентагоні назвали причину обмежень щодо використання Україною зброї США для ударів по РФ

Міноборони США
Пуск ракети ATACMS

За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, досі Росія не відповіла на жоден з так званих “перетинів червоних ліній", однак це не означає, що так буде і далі. 

Головні тези:

  •  США не ризикують дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ через страх перед ескалацією.
  • Україні надають зброю та підтримку не лише США, а й коаліція країн, які допомагають у відбитті російських сил і поверненні суверенітету.
  • Обмежений запас ракет ATACMS у США спонукає до розгляду їх використання для атак на Крим, а не на території Росії.
  • Потенційна ескалація конфлікту та відсутність гарантій реакції Росії - ключові аспекти, які обумовлюють обмеження у наданні Україні можливості ударів далекобійною зброєю.
  • Питання використання зброї для ударів по РФ залишається актуальним у контексті конфлікту між Росією та Україною.

США продовжують боятись ескалації з боку Росії у разі дозволу Україні на удари далекобійною зброєю

За словами Сінгх, гарантій того, що Росія у майбутньому не відповість у разі дозволу Україні бити далекобійною зброєю США по об’єктах на її території, не має.

Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому, - пояснює заступниця речника Пентагону.

США продовжують боятись ескалації з боку РФ у разі дозволу Україні на удари американськими ракетами по Росії
Пуски ракет ATACMS

Водночас Сінгх наголосила, що зброю та засоби для оборони надають Україні не лише США, а коаліція партнерів.

Ті засоби, які ми їм надаємо.. Ви повинні пам'ятати, це не тільки США. Це коаліція країн, які об'єднуються через формат "Рамштайн" і надають зброю та засоби для підтримки Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, як вони можуть бути ефектними на полі бою, - це об'єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов'язково станеться завдаючи дальніх глибоких ударів всередині Росії. І звісно ми стурбовані ескалацією, - зазначила Сінгх.

У США не планують дозволяти Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по РФ

У матеріалі CNN зазначається, що США не планують знімати з України обмеження на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по стратегічних цілях і об’єктах на території Росії.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації.

Ситуація полягає в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності ATACMS для постачання Україні.

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму.

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