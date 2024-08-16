За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, досі Росія не відповіла на жоден з так званих “перетинів червоних ліній", однак це не означає, що так буде і далі.

США продовжують боятись ескалації з боку Росії у разі дозволу Україні на удари далекобійною зброєю

За словами Сінгх, гарантій того, що Росія у майбутньому не відповість у разі дозволу Україні бити далекобійною зброєю США по об’єктах на її території, не має.

Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому, - пояснює заступниця речника Пентагону. Поширити

Пуски ракет ATACMS

Водночас Сінгх наголосила, що зброю та засоби для оборони надають Україні не лише США, а коаліція партнерів.

Ті засоби, які ми їм надаємо.. Ви повинні пам'ятати, це не тільки США. Це коаліція країн, які об'єднуються через формат "Рамштайн" і надають зброю та засоби для підтримки Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, як вони можуть бути ефектними на полі бою, - це об'єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов'язково станеться завдаючи дальніх глибоких ударів всередині Росії. І звісно ми стурбовані ескалацією, - зазначила Сінгх. Поширити

У США не планують дозволяти Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по РФ

У матеріалі CNN зазначається, що США не планують знімати з України обмеження на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по стратегічних цілях і об’єктах на території Росії.

За словами кількох офіційних осіб, причина не в ризику ескалації.

Ситуація полягає в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності ATACMS для постачання Україні.

У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму.