Прессекретар нелегітимного президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у разі розміщення далекобійних ракет США в Європі, Росії "доведеться" націлити свої ракети на столиці європейських країн.

Пєсков погрожує Європі далекобійними ракетами

На запитання кремлівського пропагандиста Павла Зарубіна, чи буде Росія спрямовувати свої ракети "в той бік", у разі розміщення американських ракет у Європі, Пєсков відповів ствердно та додав, що у РФ "вистачає потенціалу" на стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці європейських держав".

Це ж завжди була така парадоксальна ситуація. Сполучені Штати розміщували такі ракети, різного виду ракети, різної дальності, але традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки.

На коментар Зарубіна про те, що минуле протистояння закінчилося розпадом СРСР, представник Кремля дивно заявив, що зараз "Європа тріщить по швах".

США розмістять ракети в Європі

10 липня Білий дім оприлюднив заяву, про розгортання у Німеччині у 2026 році далекобійного озброєння, включно з гіперзвуковою зброєю.

Використання цих передових можливостей продемонструє відданість Сполучених Штатів НАТО та їхній внесок в інтегровану європейську політику стримування. Поширити

Зокрема йдеться про SM-6 — американську зенітну ракету з активною системою самонаведення. Її можливості дозволяються знищувати цілі на дальності, за даними більшості джерел, до 370 км.

Також планують розмістити Tomahawk — крилаті ракети великого радіуса дії підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування. Їхня дальність — до 1800 кілометрів.