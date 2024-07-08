Ракети РФ летіли на надмалих висотах під час нової атаки на Україну — ПС

Під час повітряного удару РФ по Україні 8 липня ворожі крилаті ракети летіли на надмалих висотах, що ускладнює їх знищення підвищує загрозу наслідків від збиття.

Повітряні сили озвучили нюанси атаки РФ на Україну 8 липня

Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат резюмував, що враховуючи нічну атаку, російські терористи випустили по українських містах 44 ракети різних типів. 33 вдалось збити протиповітряній обороні.

На жаль, ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу — крилаті та балістичні ракети, зазначає офіцер. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками, — зазначив Юрій Ігнат. Поширити

Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку. Бережіть себе та своїх рідних! Юрій Ігнат Представник Повітряних сил ЗСУ

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.

Під ударами також опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.