Ракети РФ летіли на надмалих висотах під час нової атаки на Україну — ПС

Під час повітряного удару РФ по Україні 8 липня ворожі крилаті ракети летіли на надмалих висотах, що ускладнює їх знищення підвищує загрозу наслідків від збиття.
Повітряні сили озвучили нюанси атаки РФ на Україну 8 липня
Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат резюмував, що враховуючи нічну атаку, російські терористи випустили по українських містах 44 ракети різних типів. 33 вдалось збити протиповітряній обороні.
Росія масовано атакувала Україну 8 липня
8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.
У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.
Під ударами також опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
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