У Києві зросла кількість загиблих та поранених через ракетну атаку РФ

У Києві від ракетної атаки РФ 8 липня загинули 20 людей, ще 61 людина постраждала.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що зараз у Києві постраждали 96 людей, серед них — троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим — надали допомогу на місці.

В «Охматдиті» є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка.

Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у 7 районах столиці:

у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охмадит», є руйнування;

у Голосіївському пошкоджено будівлю дитячого садка та житловий будинок, горять автомобілі;

у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

у Дніпровському — палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

у Деснянському районі зайнявся будинок.

У Дніпровському районі уламки впали на медичний центр, додав мер Кличко. Там відомо про сімох загиблих.

Зазначається, що загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.