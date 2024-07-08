В Киеве выросло количество погибших и раненых из-за ракетной атаки РФ

В Киеве от ракетной атаки РФ 8 июля погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Украину ракетами, задействовав бомбардировщики-ракетоносцы и истребители.
- Следственная служба Украины установила, что по детской больнице «Охматдет» в Киеве была выпущена ракета Х-101.
- В результате атаки погибли не только в Киеве, но и в других городах, включая Кривой Рог, Днепр и Покровск.
- Ракетная атака также привела к разрушению трансформаторных подстанций и повреждению электросетей в ряде городов.
В Киеве выросло количество погибших в результате ракетной атаки РФ
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что сейчас в Киеве пострадали 96 человек, среди них трое детей. 52 раненых госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.
В «Охматдете» двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач.
Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали в 7 районах столицы:
в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница «Охмадит», есть разрушение;
в Голосеевском повреждено здание детского сада и жилой дом, горят автомобили;
в Соломенском районе повреждено офисное здание;
в Днепровском — пылают обломки в жилой застройке;
в Дарницком районе поврежден частный дом;
в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;
в Деснянском районе загорелся дом.
В Днепровском районе обломки упали на медицинский центр, добавил мэр Кличко. Там известно о семи погибших.
Отмечается, что всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
Утром российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
4 баллистические ракеты "Искандер-М";
1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
13 крылатых ракет Х-101;
14 крылатых ракет "Калибр";
2 крылатые ракеты Х-22;
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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