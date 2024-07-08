Ракеты РФ летели на сверхмалых высотах во время новой атаки на Украину — ВС

Во время воздушного удара РФ по Украине 8 июля вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что усложняет их уничтожение и повышает угрозу последствий от ущерба.

Воздушные силы озвучили нюансы атаки РФ на Украину 8 июля

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат резюмировал, что, учитывая ночную атаку, российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты разных типов. 33 удалось сбить противовоздушную оборону.

К сожалению, враг постоянно усовершенствует не только разведывательные и ударные БПЛА, но и другие средства воздушного нападения — крылатые и баллистические ракеты, отмечает офицер. В результате их становится труднее выявлять и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности, радиолокационными и тепловыми ловушками, — отметил Юрий Игнат. Поделиться

Во время сегодняшнего удара крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, боевая работа по ним велась кое-где на высоте до полусотни метров, что, конечно, тоже может привести к ужасным последствиям на земле. Поэтому не игнорируйте тревогу, особенно когда точно известно о движении ракет или дронов в вашем направлении. Берегите себя и своих родных! Юрий Игнат Представитель Воздушных сил ВСУ

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .

В Покровске на Донетчине от ракетной атаки погибли три человека . Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.