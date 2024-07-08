Ракеты РФ летели на сверхмалых высотах во время новой атаки на Украину — ВС

Во время воздушного удара РФ по Украине 8 июля вражеские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах, что усложняет их уничтожение и повышает угрозу последствий от ущерба.
Главные тезисы
- Ракеты России при атаке на Украину летели на сверхмалых высотах, усложняя обнаружение и уничтожение.
- Воздушные силы сообщают о постоянном усовершенствовании вражеских средств воздушного нападения, что делает их более трудными для противодействия.
- Российская атака на детскую больницу в Киеве и другие населенные пункты Украины привела к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Воздушные силы озвучили нюансы атаки РФ на Украину 8 июля
Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат резюмировал, что, учитывая ночную атаку, российские террористы выпустили по украинским городам 44 ракеты разных типов. 33 удалось сбить противовоздушную оборону.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.
В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .
В Покровске на Донетчине от ракетной атаки погибли три человека . Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
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