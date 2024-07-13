Пресс-секретарь нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, России "придется" нацелить свои ракеты на столицы европейских стран.

Песков угрожает Европе дальнобойными ракетами

На вопрос кремлевского пропагандиста Павла Зарубина, будет ли Россия направлять свои ракеты "в ту сторону", в случае размещения американских ракет в Европе, Песков ответил утвердительно и добавил, что у РФ "хватает потенциала" на сдерживание этих ракет, но "потенциальными жертвами являются столицы европейских государств".

Это всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна соответственно как цели определяла для наших ракет эти европейские точки.

В комментарии Зарубина о том, что прошедшее противостояние закончилось распадом СССР, представитель Кремля странно заявил, что сейчас "Европа трещит по швам".

США разместят ракеты в Европе

10 июля Белый дом обнародовал заявление о развертывании в Германии в 2026 году дальнобойного вооружения, включая гиперзвуковое оружие.

Использование этих передовых возможностей продемонстрирует приверженность США и их вклад в интегрированную европейскую политику сдерживания. Поделиться

В частности, речь идет о SM-6 — американской зенитной ракете с активной системой самонаведения. Ее возможности позволяют уничтожать цели на дальности, по данным большинства источников, до 370 км.

Также планируется разместить Tomahawk — крылатые ракеты большого радиуса действия подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Их дальность — до 1800 километров.