Американские чиновники все чаще одобрительно высказываются относительно внезапного начала наступления украинских военных в Курской области, который поставил кремлевского диктатора Владимира Путина в неловкое положение и подрывает военную стратегию Кремля.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ на Курщине вызвало одобрение американских чиновников и изменение позиции США по военной поддержке Украины.
- Поддержку действиям украинских военных выразили европейские и американские политические деятели, что может привести к увеличению помощи со стороны США.
- Ситуация создала военный вызов для кремлевского режима, стимулируя обсуждения о поддержке и усилении связей с Вашингтоном на международном уровне.
- Американские чиновники, включая сенаторов и руководителей Палаты представителей, выразили признание украинским операциям и предлагают увеличить поддержку в будущем.
- Наступление украинских военных на Курщине демонстрирует готовность и способность Украины к борьбе, что вызывает похвалу и поддержку со стороны международного сообщества.
В США все более одобрительно относятся к наступлению ВСУ на Курщине
Отмечается, что в результате наступления ВСУ в Курщине Кремль и оккупационная армия РФ сразу же оказались в затруднительном положении, а Украина начала проведение переговоров с США.
Что говорят американские чиновники о наступлении ВСУ на Курщине
Поддержку Украине выразили и другие американские чиновники.
В частности, как отмечают авторы материала, сенатор Ричард Блюменталь отметил, что высокие должностные лица из Пентагона "поражены и немного сбиты с ума" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".
Одобрительно о действиях украинских военных отозвался и руководитель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.
Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта.
Журналисты издания также подчеркивают, что наступление ВСУ в Курщине уже второе лето подряд демонстрирует серьезное военное унижение кремлевского диктатора Владимира Путина.
На фоне всего этого в адрес США раздаются призывы усилить поддержку Украины перед будущими успехами.
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