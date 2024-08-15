Наступление ВСУ на Курщине меняет позицию США по военной поддержке Украины
Категория
Политика
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Наступление ВСУ на Курщине меняет позицию США по военной поддержке Украины

Джо Байден
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Источник:  Politico

Американские чиновники все чаще одобрительно высказываются относительно внезапного начала наступления украинских военных в Курской области, который поставил кремлевского диктатора Владимира Путина в неловкое положение и подрывает военную стратегию Кремля.

Главные тезисы

  • Наступление ВСУ на Курщине вызвало одобрение американских чиновников и изменение позиции США по военной поддержке Украины.
  • Поддержку действиям украинских военных выразили европейские и американские политические деятели, что может привести к увеличению помощи со стороны США.
  • Ситуация создала военный вызов для кремлевского режима, стимулируя обсуждения о поддержке и усилении связей с Вашингтоном на международном уровне.
  • Американские чиновники, включая сенаторов и руководителей Палаты представителей, выразили признание украинским операциям и предлагают увеличить поддержку в будущем.
  • Наступление украинских военных на Курщине демонстрирует готовность и способность Украины к борьбе, что вызывает похвалу и поддержку со стороны международного сообщества.

В США все более одобрительно относятся к наступлению ВСУ на Курщине

Отмечается, что в результате наступления ВСУ в Курщине Кремль и оккупационная армия РФ сразу же оказались в затруднительном положении, а Украина начала проведение переговоров с США.

Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами, – подчеркнул президент США Джо Байден.

США поражены успехами наступления ВСУ в Курской области
Джо Байден

Что говорят американские чиновники о наступлении ВСУ на Курщине

Поддержку Украине выразили и другие американские чиновники.

В частности, как отмечают авторы материала, сенатор Ричард Блюменталь отметил, что высокие должностные лица из Пентагона "поражены и немного сбиты с ума" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".

Одобрительно о действиях украинских военных отозвался и руководитель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Я думаю, это послание украинцев: "Слушайте, если вы дадите нам то, что нам нужно для победы, мы сможем победить", - отметил Маккол.

Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта.

Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сразиться, – подчеркнул Панетта.

Журналисты издания также подчеркивают, что наступление ВСУ в Курщине уже второе лето подряд демонстрирует серьезное военное унижение кремлевского диктатора Владимира Путина.

На фоне всего этого в адрес США раздаются призывы усилить поддержку Украины перед будущими успехами.

Зеленский получит хотя бы некоторую поддержку в Вашингтоне, когда Конгресс снова соберется в сентябре, - убеждены авторы материала.

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