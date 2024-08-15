Американские чиновники все чаще одобрительно высказываются относительно внезапного начала наступления украинских военных в Курской области, который поставил кремлевского диктатора Владимира Путина в неловкое положение и подрывает военную стратегию Кремля.

В США все более одобрительно относятся к наступлению ВСУ на Курщине

Отмечается, что в результате наступления ВСУ в Курщине Кремль и оккупационная армия РФ сразу же оказались в затруднительном положении, а Украина начала проведение переговоров с США.

Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами, – подчеркнул президент США Джо Байден. Поделиться

Джо Байден

Что говорят американские чиновники о наступлении ВСУ на Курщине

Поддержку Украине выразили и другие американские чиновники.

В частности, как отмечают авторы материала, сенатор Ричард Блюменталь отметил, что высокие должностные лица из Пентагона "поражены и немного сбиты с ума" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".

Одобрительно о действиях украинских военных отозвался и руководитель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Я думаю, это послание украинцев: "Слушайте, если вы дадите нам то, что нам нужно для победы, мы сможем победить", - отметил Маккол. Поделиться

Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта.

Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сразиться, – подчеркнул Панетта. Поделиться

Журналисты издания также подчеркивают, что наступление ВСУ в Курщине уже второе лето подряд демонстрирует серьезное военное унижение кремлевского диктатора Владимира Путина.

На фоне всего этого в адрес США раздаются призывы усилить поддержку Украины перед будущими успехами.