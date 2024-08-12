Сенаторы США в Киеве призвали снять ограничения насчет ударов американским оружием по РФ

12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация из США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Они призвали администрацию снять ограничения на удары ВСУ по российской территории.
Главные тезисы
- Сенаторы США призывают снять ограничения на удары ВСУ по российской территории, чтобы помочь Украине победить в войне с Россией.
- США оказывают поддержку Украине не только в снабжении оружием, но и в обучении украинских пилотов F-16, что укрепляет военное сотрудничество между странами.
- Важность стратегического партнерства между Украиной и США была подчеркнута в ходе встречи с президентом Зеленским.
- Сенаторы выразили уверенность в победе Украины в войне с Россией и призвали предоставить украинцам все необходимое оружие для достижения этой цели.
- Поддерживая украинские усилия в войне, сенаторы считают необходимым дать Украине гибкость и авторитет в использовании предоставленного оружия для победы.
Сенаторы США в Киеве обратились с призывом к администрации Байдена
Линдси Грэм призвал снять ограничения для Украины на удары американским оружием по России.
В то же время Блументаль заметил, что Киеву необходимо дать "гибкость, авторитет и легкость побеждать".
Зеленский встретился с сенаторами США в Киеве
Кроме того, сенаторы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи с Зеленским сенатор Грэм пообещал, что США будут искать пилотов для управления F-16, пока украинские пилоты не пройдут полный курс подготовки.
Относительно наступления ВСУ в Курской области Грэм выразил оптимизм, заявив, что поддерживает Украину в этом вопросе.
Два с половиной года, шестой визит, Украина захватывает территорию России. Что я думаю о Курске? Смело, ярко, красиво. Да держать. Кто начал? Надерите им *опу.
В частности, Грэм выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией и отметил необходимость предоставить Украине все необходимое оружие для достижения этой цели.
Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которое они не могут позволить себе проиграть. Когда дело дошло до F-16, это было слишком долго, но они здесь. Разрешите их использовать. Давайте обучать украинских пилотов.
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