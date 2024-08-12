Сенаторы США в Киеве призвали снять ограничения насчет ударов американским оружием по РФ

12 августа в Киев прибыла двухпартийная делегация из США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Они призвали администрацию снять ограничения на удары ВСУ по российской территории.

Сенаторы США в Киеве обратились с призывом к администрации Байдена

Линдси Грэм призвал снять ограничения для Украины на удары американским оружием по России.

Если мы сделаем все правильно, другие агрессоры по всему миру будут с меньшей вероятностью врываться в сосед, если мы будем с Украиной и победим. Поэтому администрация снимите ограничения и разрешите использование оружия для сдерживания вторжения. Давайте думать об Украине долгосрочно, а не краткосрочно. Давайте подписывать стратегические соглашения, которые будут касаться Соединенных Штатов и Украины экономически настолько, насколько будет глаз, и мы выиграем эту войну. Линдси Грэм Сенатор США

В то же время Блументаль заметил, что Киеву необходимо дать "гибкость, авторитет и легкость побеждать".

Мы не можем позволить Украине воевать с одной рукой за спиной, давая им оружие, а потом говорить им, что они не могут использовать его так, как это необходимо для победы. Весь мир наблюдает. Так было с самого начала. Мир наблюдает не только за Украиной, но и за Соединенными Штатами. Китай наблюдает. Иран наблюдает. Все наши автократические противники наблюдают. Ричард Блументаль Сенатор США

Зеленский встретился с сенаторами США в Киеве

Кроме того, сенаторы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я поблагодарил Америку за поддержку нашей защиты, и очень важно, чтобы украинцы и американцы в этой нашей защите нормальной жизни и свободы людей были действительно победителями. Мы обсудили, что именно нужно, чтобы завершить эту войну и завершить ее справедливо. Подробно объяснил нашу потребность в дальнобойности. Владимир Зеленский Президент США

После встречи с Зеленским сенатор Грэм пообещал, что США будут искать пилотов для управления F-16, пока украинские пилоты не пройдут полный курс подготовки.

Если вы пилот F-16 в отставке и хотите сражаться за свободу, вас здесь будут рады нанять. Они собираются искать в странах НАТО желающих вышедших на пенсию пилотов истребителей, чтобы помочь им, пока они не смогут научить своих пилотов. Так что мы попытаемся поднять эти самолеты в воздух быстрее, чем позже. И мы ищем пилотов, готовых бороться за свободу, пока украинцы готовят своих пилотов. Поделиться

Относительно наступления ВСУ в Курской области Грэм выразил оптимизм, заявив, что поддерживает Украину в этом вопросе.

Два с половиной года, шестой визит, Украина захватывает территорию России. Что я думаю о Курске? Смело, ярко, красиво. Да держать. Кто начал? Надерите им *опу.

В частности, Грэм выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией и отметил необходимость предоставить Украине все необходимое оружие для достижения этой цели.