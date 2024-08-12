Сенатори США у Києві закликали зняти обмеження щодо ударів американською зброєю по РФ

12 серпня до Києва прибула двопартійна делегація із США — республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території.

Сенатори США у Києві звернулися з закликом до адміністрації Байдена

Ліндсі Грем закликав зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.

Якщо ми зробимо усе правильно, інші агресори по всьому світу будуть з меншою ймовірністю вдиратися до свого сусіда, якщо ми будемо з Україною і переможемо. Тож, адміністрація, зніміть обмеження та дозвольте використання зброї для стримування вторгнення. Нумо думати про Україну довгостроково, а не короткостроково. Нумо підписувати стратегічні угоди, які стосуватимуться Сполучених Штатів і України економічно настільки, наскільки сягатиме око, і ми виграємо цю війну. Ліндсі Грем Сенатор США

Водночас Блументаль зауважив, що Києву необхідно дати "гнучкість, авторитет і легкість перемагати".

Ми не можемо дозволити Україні воювати з однією рукою за спиною, даючи їм зброю, а потім казати їм, що вони не можуть використовувати її так, як це необхідно для перемоги. Увесь світ спостерігає. Так було з самого початку. Світ спостерігає не лише за Україною, а також за Сполученими Штатами. Китай спостерігає. Іран спостерігає. Всі наші автократичні вороги спостерігають. Річард Блументаль Сенатор США

Зеленський зустрівся з сенаторами США у Києві

Крім цього, сенатори зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Я подякував Америці за підтримку нашого захисту, і дуже важливо, щоб українці та американці в цьому нашому захисті нормального життя та свободи людей були справді переможцями. Ми обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну і завершити її справедливо. Детально пояснив нашу потребу в далекобійності. Володимир Зеленський Президент США

Після зустрічі із Зеленським сенатор Грем пообіцяв, що США шукатимуть пілотів для керування F-16 доки українські пілоти не пройдуть повний курс підготовки.

Якщо ви пілот F-16 у відставці і хочете боротися за свободу, вас тут будуть раді найняти. Вони збираються шукати в країнах НАТО бажаючих пілотів винищувачів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки вони не зможуть навчити своїх пілотів. Тож ми спробуємо підняти ці літаки в повітря швидше, ніж пізніше. І ми шукаємо пілотів, які готові боротися за свободу, поки українці готують своїх пілотів. Поширити

Стосовно наступу ЗСУ на Курщині Грем висловив оптимізм, заявивши, що підтримує Україну у цьому питанні.

Два з половиною роки, шостий візит, Україна захоплює територію Росії. Що я думаю про Курськ? Сміливо, яскраво, красиво. Так тримати. Хто це почав? Надеріть їм *упу.

Зокрема, Грем висловив впевненість у перемозі України у війні з Росією та наголосив на необхідності надати Україні всю необхідну зброю для досягнення цієї мети.