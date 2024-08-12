Сенатори США у Києві закликали зняти обмеження щодо ударів американською зброєю по РФ

12 серпня до Києва прибула двопартійна делегація із США — республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Вони закликали свою адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території.
Головні тези:
- Сенатори США закликають адміністрацію зняти обмеження на удари ЗСУ по російській території.
- Сенатори наголошують на необхідності надати Україні всю необхідну зброю для перемоги у війні з Росією.
- Ініціатива з розширення участі США в українській армії включає набір пілотів F-16 для підтримки і навчання українських пілотів.
- Сенатори підтримують наступ України на Курщині.
- Зустріч сенаторів США з президентом України підкреслила важливість стратегічного партнерства між двома країнами.
Сенатори США у Києві звернулися з закликом до адміністрації Байдена
Ліндсі Грем закликав зняти обмеження для України на удари американською зброєю по Росії.
Водночас Блументаль зауважив, що Києву необхідно дати "гнучкість, авторитет і легкість перемагати".
Зеленський зустрівся з сенаторами США у Києві
Крім цього, сенатори зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
Після зустрічі із Зеленським сенатор Грем пообіцяв, що США шукатимуть пілотів для керування F-16 доки українські пілоти не пройдуть повний курс підготовки.
Стосовно наступу ЗСУ на Курщині Грем висловив оптимізм, заявивши, що підтримує Україну у цьому питанні.
Два з половиною роки, шостий візит, Україна захоплює територію Росії. Що я думаю про Курськ? Сміливо, яскраво, красиво. Так тримати. Хто це почав? Надеріть їм *упу.
Зокрема, Грем висловив впевненість у перемозі України у війні з Росією та наголосив на необхідності надати Україні всю необхідну зброю для досягнення цієї мети.
Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. Коли справа дійшла до F-16, це було занадто довго, але вони тут. Дозвольте їх використовувати. Нумо навчати українських пілотів.
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