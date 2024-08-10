У США протестують гіпершвидкісні 155-мм артснаряди на тлі війни Росії проти України
Категорія
Технології
Дата публікації

У США протестують гіпершвидкісні 155-мм артснаряди на тлі війни Росії проти України

Гаубиця
Джерело:  Defence Express

Гіпершвидкісний снаряд дозволить звичайній САУ бити на понад 100 км, а його розробка буде йти паралельно з випробуваннями у США.

Головні тези:

  • США розробляють гіпершвидкісні артснаряди 155 мм для збільшення дальності стрільби на понад 100 км.
  • Плани початку випробувань гіпершвидкісних снарядів є на 2025 рік.
  • Війна Росії проти України стимулює збільшення виробництва 155-мм артснарядів у США.
  • Робота над гіпершвидкісними снарядами відбувається паралельно з виробництвом артилерійських боєприпасів.
  • Зростання виробництва артилерійських боєприпасів у США планується у три рази в порівнянні зі сьогоднішніми показниками.

США хочуть випускати революційні артснаряди 155 мм

Попри враження, що в артилерії вже неможливо винайти щось нове, саме цього хочуть досягти у США із розробкою нових так званих гіпершвидкісних (hypervelocity) снарядів.

Їх суть — у можливості досягнути значно більшої початкової швидкості під час пострілу, а з нею й надвисокої дальності стрільби у понад 100 км. І це на наявних артилерійських системах.

У США Управління швидких можливостей та критичних технологій (RCCTO) сухопутних сил планує розпочати випробування таких снарядів вже у 2025 році, про що повідомив очільник управління Роберт Раш.

Зацікавленість у такому виді озброєння більш ніж зрозуміла, бо наразі дальності у понад 100 км досяжні лише для ракет, які коштують значно більше за 155-мм артилерійський боєприпас. Вочевидь, саме тому у Пентагоні готові на доволі незвичний крок, фактично об'єднати розробку та випробування.

Як зазначив Роберт Раш, прототип гіпершвидкісного снаряда буде створюватись у дослідному центрі в Форт Сілл в Оклахомі протягом трьох років, а проміжні зразки одразу проходити випробування.

Ми повинні вчитися шляхом тестування", зазначив очільник RCCTO. Можливою причиною такого підходу є також негативний досвід з попередньою програмою збільшення дальності вогню артилерії ERCA (Extended Range Cannon Artillery), яка передбачала створення 155-мм САУ на базі M109 із довжиною ствола у 58 калібрів.

Ця гаубиця існувала з 2019 року, станом на грудень 2020 року вже била на 70 км. Але у березні 2024 року, після побудови 20 прототипів, програма була скасована через низький ресурс ствола. Таким чином, попри п'ятирічні зусилля, артилерія США не отримала нових можливостей.

Снаряд XM1155-SC від BAE Systems

Хоча якраз завдяки програмі ERCA і з'явився снаряд XM1155-SC від BAE Systems, який вочевидь і став одним з перших представників гіпершвидкісних. Також під задачу збільшити дальність вогню створюється і Ramjet 155, який просувається Boeing та норвезькою Nammo. Тому робота RCCTO точно не почнеться з нуля.

І саме на подібні нові боєприпаси, які дозволяють збільшити дальність вогню на старій довжині ствола, у Пентагоні вбачають можливість отримати вкрай необхідну перевагу у дальності вогню артилерії. Особливо враховуючи те, що у США поки стандартом залишається довжина 155-мм артилерійських систем у 39 калібрів, а не 52 калібри, як у сучасних САУ.

Збільшення виробництва артснарядів у США

Заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус на події від аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) сказав, що після того, як США прийняли пакет допомоги Україні на 61 млрд дол, в Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.

З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято вчора ввечері [23 квітня], до наступного літа ми досягнемо [виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів] у 100 тис одиниць.

Мінгус сказав, що фактично йдеться про зростання виробництва у понад три рази у порівнянні з сьогоднішніми показниками.

У цьому місяці, як очікується, США вироблять 30 тис артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

У США розширюють виробничі потужності та планують нові в Арканзасі, Канзасі та Техасі, заявив минулого року начальник армійського відділу закупівель Дуг Буш.

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