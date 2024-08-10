В США протестуют гиперскоростные 155-мм артснаряды на фоне войны России против Украины
Категория
Технологии
Дата публикации

В США протестуют гиперскоростные 155-мм артснаряды на фоне войны России против Украины

Гаубица
Читати українською
Источник:  Defence Express

Гиперскоростной снаряд позволит обычной САУ бить более 100 км, а его разработка будет идти параллельно с испытаниями в США.

Главные тезисы

  • США разрабатывают гиперскоростные артснаряды 155 мм для увеличения дальности стрельбы более чем на 100 км.
  • Война России против Украины стимулирует увеличение производства 155-мм артснарядов в США.
  • Планы начала испытаний гиперскоростных снарядов есть на 2025 год.
  • Увеличение производства артиллерийских боеприпасов в США планируется увеличить в три раза по сравнению с сегодняшними показателями.
  • США расширяют производственные мощности и планируют новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе.

США хотят выпускать революционные артснаряды 155 мм

Несмотря на впечатление, что в артиллерии уже невозможно изобрести что-нибудь новое, именно этого хотят достичь в США с разработкой новых так называемых гиперскоростных снарядов.

Их суть — в возможности достичь значительно большей начальной скорости при выстреле, а с ней и сверхвысокой дальности стрельбы более чем в 100 км. И это на имеющихся артиллерийских системах.

В США Управление быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) сухопутных сил планирует приступить к испытаниям таких снарядов уже в 2025 году, о чем сообщил руководитель управления Роберт Раш.

Заинтересованность в таком виде вооружения более чем ясна, потому что дальности в более чем 100 км доступны только для ракет, которые стоят значительно больше 155-мм артиллерийского боеприпаса. Очевидно, именно поэтому в Пентагоне готовы довольно необычный шаг, фактически объединить разработку и испытания.

Как отметил Роберт Раш, прототип гиперскоростного снаряда будет создаваться в опытном центре в Форт Силл в Оклахоме в течение трех лет, а промежуточные образцы сразу проходят испытания.

Мы должны учиться путем тестирования", отметил глава RCCTO. Возможной причиной такого подхода является также негативный опыт с предыдущей программой увеличения дальности огня артиллерии ERCA (Extended Range Cannon Artillery), которая предполагала создание 155-мм САУ на базе M109 с длиной ствола 58 .

Эта гаубица существовала с 2019 года, на декабрь 2020 года уже била на 70 км. Но в марте 2024 года, после постройки 20 прототипов, программа была отменена из-за низкого ресурса ствола. Таким образом, несмотря на пятилетние усилия, артиллерия США не получила новых возможностей.

Снаряд XM1155-SC от BAE Systems

Хотя как раз благодаря программе ERCA и появился снаряд XM1155-SC от BAE Systems, очевидно и ставший одним из первых представителей гиперскоростных. Также под задачу увеличить дальность огня создается и Ramjet 155, продвигаемый Boeing и норвежской Nammo. Потому работа RCCTO точно не начнется с нуля.

И именно на подобные новые боеприпасы, позволяющие увеличить дальность огня на старой длине ствола, в Пентагоне видят возможность получить крайне необходимое преимущество в дальности артиллерии. Особенно учитывая, что в США пока стандартом остается длина 155-мм артиллерийских систем у 39 калибров, а не 52 калибра, как у современных САУ.

Увеличение производства артснарядов в США

Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус на события от аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказал, что после того, как США приняли пакет помощи Украине на 61 млрд долл., в Армии США прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.

С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято вчера вечером [23 апреля], к следующему лету мы достигнем [производства 155-мм артиллерийских боеприпасов] в 100 тыс единиц.

Мингус сказал, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза по сравнению с сегодняшними показателями.

В этом месяце, как ожидается, США произведут 30 тыс артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

В США расширяют производственные мощности и планируют новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе, заявил в прошлом году начальник армейского отдела закупок Дуг Буш.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Артснаряды для Украины. Чехия заключила контракты на покупку первых 180 тыс боеприпасов
Снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс
ВСУ получают новые артснаряды от Запада, но есть нюанс
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall подписал рекордный контракт на артснаряды. Сколько получит Украина
Снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?