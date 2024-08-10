В США протестуют гиперскоростные 155-мм артснаряды на фоне войны России против Украины

Гиперскоростной снаряд позволит обычной САУ бить более 100 км, а его разработка будет идти параллельно с испытаниями в США.

США хотят выпускать революционные артснаряды 155 мм

Несмотря на впечатление, что в артиллерии уже невозможно изобрести что-нибудь новое, именно этого хотят достичь в США с разработкой новых так называемых гиперскоростных снарядов.

Их суть — в возможности достичь значительно большей начальной скорости при выстреле, а с ней и сверхвысокой дальности стрельбы более чем в 100 км. И это на имеющихся артиллерийских системах.

В США Управление быстрых возможностей и критических технологий (RCCTO) сухопутных сил планирует приступить к испытаниям таких снарядов уже в 2025 году, о чем сообщил руководитель управления Роберт Раш.

Заинтересованность в таком виде вооружения более чем ясна, потому что дальности в более чем 100 км доступны только для ракет, которые стоят значительно больше 155-мм артиллерийского боеприпаса. Очевидно, именно поэтому в Пентагоне готовы довольно необычный шаг, фактически объединить разработку и испытания. Поделиться

Как отметил Роберт Раш, прототип гиперскоростного снаряда будет создаваться в опытном центре в Форт Силл в Оклахоме в течение трех лет, а промежуточные образцы сразу проходят испытания.

Мы должны учиться путем тестирования", отметил глава RCCTO. Возможной причиной такого подхода является также негативный опыт с предыдущей программой увеличения дальности огня артиллерии ERCA (Extended Range Cannon Artillery), которая предполагала создание 155-мм САУ на базе M109 с длиной ствола 58 .

Эта гаубица существовала с 2019 года, на декабрь 2020 года уже била на 70 км. Но в марте 2024 года, после постройки 20 прототипов, программа была отменена из-за низкого ресурса ствола. Таким образом, несмотря на пятилетние усилия, артиллерия США не получила новых возможностей.

Снаряд XM1155-SC от BAE Systems

Хотя как раз благодаря программе ERCA и появился снаряд XM1155-SC от BAE Systems, очевидно и ставший одним из первых представителей гиперскоростных. Также под задачу увеличить дальность огня создается и Ramjet 155, продвигаемый Boeing и норвежской Nammo. Потому работа RCCTO точно не начнется с нуля.

И именно на подобные новые боеприпасы, позволяющие увеличить дальность огня на старой длине ствола, в Пентагоне видят возможность получить крайне необходимое преимущество в дальности артиллерии. Особенно учитывая, что в США пока стандартом остается длина 155-мм артиллерийских систем у 39 калибров, а не 52 калибра, как у современных САУ. Поделиться

Увеличение производства артснарядов в США

Заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус на события от аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказал, что после того, как США приняли пакет помощи Украине на 61 млрд долл., в Армии США прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских боеприпасов.

С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято вчера вечером [23 апреля], к следующему лету мы достигнем [производства 155-мм артиллерийских боеприпасов] в 100 тыс единиц.

Мингус сказал, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза по сравнению с сегодняшними показателями.

В этом месяце, как ожидается, США произведут 30 тыс артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Поделиться

В США расширяют производственные мощности и планируют новые в Арканзасе, Канзасе и Техасе, заявил в прошлом году начальник армейского отдела закупок Дуг Буш.